Sarodj se confiesa en su nuevo tema 'El Cora': "No tengo tiempo para el amor"

La cantante y modelo haitiana Sarodj Bertin estrenó su nuevo tema "El cora", una canción con fusiones de afrobeat y house donde su voz y estilo encajan con su toque sensual.

La artista, que desfiló el pasado jueves durante la alfombra roja de Premios Juventud 2023 en San Juan, Puerto Rico, comenta en entrevista con Diario Libre que su nueva propuesta musical viene de la mano de un nuevo look porque así se siente: renovada.

En las letras de "El cora", Sarodj deja a un lado los sentimientos y deja saber que, en estos momentos, "no tengo tiempo para el amor", sino que su prioridad es su carrera. De hecho, ya lo estrenó en el programa "Sábado Sensacional" durante su visita promocional en Venezuela.

"El Cora, referente al corazón, es una canción muy importante para mí. Me identifico mucho porque pudiera decir que en mi situación actual soy una mujer que está muy enfocada en mi carrera, literalmente no tengo tiempo para el amor. Lo que sea que esté en mi vida no quiero que me desconcentre, que sea una distracción para mí. Estoy enfocada en lo que quiero lograr y el amor ahora mismo no es mi prioridad y yo quiero que el mundo entienda que eso también está bien, que una como mujer tiene derecho a la elección y a decidir lo que quiere... De ese sentimiento sale esa canción", confiesa a DL.

La ex Miss Haití no dejó claro si está o no con el empresario George Nader, quienes han mantenido una relación larga, confirmada por ella a finales del 2015, pero lo que sí dejó más que zanjado es que es un sencillo con el que muchas mujeres se sentirán identificadas y que la mujer tiene derecho a decidir lo que quiere.

¿Cómo está su corazón? "Sarodj está soltera, pero no sola. La persona que está conmigo sabe que no le puedo entregar el 100 % de mi corazón porque estoy enfocada en mi carrera", respondió.

"Tiene unos ritmos con afrobeat con los cuales me siento muy cómoda al cantar", agrega sobre "El Cora".

El videoclip fue grabado en Jarabacoa, en la provincia La Vega. Define este trabajo audiovisual como hermoso ya que refleja lo que dice la canción.

Contó con el estilismo de Damion Gerardo, con el cual viene trabajando desde "su gran cambio", como indica al look mostrado primero en Premios Heat y luego en Premios Juventud.

Mientras que el tema fue producido por Jay Elite.

Sarodj, que canta en inglés, creole y español, siente que el nuevo lanzamiento le hará subir más peldaños. "Tengo toda la confianza puesta en ella. La hice con el corazón esa canción y espero que así lo sienta el público, que "El Cora" la hagan suya y la lleven por donde la puedan llevar".

Actualmente está trabajando su primer álbum que constará de un EP que pronto anunciará la fecha.

En los tres años que tiene en la música se ha caracterizado por sacar sencillos.

Nuevos sonidos

La cantante comenta que no había abordado tanto anteriormente los ritmos de afrobeat como lo hace con "El Cora".

"Probablemente es la línea que deba seguir porque es como si mi voz simplemente encajara... Como artista me estoy descubriendo cada día, me estoy disfrutando el proceso. Junto a mi público yo sé que vamos a encontrar el sonido perfecto con el que yo me sienta identificada y ellos me identifiquen a mí", dijo sobre los nuevos ritmos.

Por igual ha colaborado con artistas haitianos y a sus canciones les ha puesto un toque de la música de su tierra natal.

Con el artista haitiano Atys Panch grabó "Renmen Avèm" y "Mi cultura". "Tengo par de colaboraciones pendientes con artistas haitianos de la diáspora que se encuentran en París y en Estados Unidos. Tenemos interés en seguir promocionando la cultura haitiana", adelantó.

Embajadora de belleza

La modelo nunca había intentado probar un look con cabello corto y fuera del negro y comenta que su cambio ha sido bien recibido por sus fans.

De paso, es la nueva cara de la marca Ultimate Cheveux©, una marca de cuidado de pelo con base en los Estados Unidos con la que firmó por RD$10 millones de pesos un contrato por un año para ser imagen de la marca, lo que generó muchos comentarios de si era cierto o no.

Al ser abordada por el particular, ella reiteró la cifra: "A raíz del convenio conmigo están interesados en entrar a RD, lo cual me hace muy feliz. Si vi los comentarios, pero realmente siempre me he vinculado a campañas de belleza anteriormente. Teníamos meses negociando ese contrato y lo cerramos con US$180 mil dólares aproximadamente por un año. Tanto ellos como yo estamos súper cómodos con la colaboración. Me han contado que a nivel internacional han recibido muy buenos comentarios con la nueva imagen que ellos están promocionando, ya que la marca se ha renovado por igual".

De los secretos para mantener ese físico precisa que la dieta y ejercicios, aunque suene cliché, ha sido la clave.

Revela que lleva a cabo una dieta macrobiótica, que es comer lo más cerca de la naturaleza. Afirma que no come nada procesado, no consume azúcar o alimentos con muchos procesos químicos. "Por ejemplo, yo puedo comer arroz, pero tiene que ser arroz integral".

Aclara que no lo hace solo por belleza, sino para mantenerse saludable y súper energética.

"Obviamente estamos vendiendo música, pero también vendemos imagen. Que sigan llegando las marcas (ríe)", puntualiza.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/24/sarodj-bertin-traje-de-bano-f3574cff.jpg La cantante revela que es muy estricta con su alimentación. (INSTAGRAM)

"Cuando comencé a comer así sentí que me había quitado 10 años de encima".

Expresa que se le han abierto más puertas en su carrera, lo que le indica que está en el camino correcto. Sarodj se presentará en los Premios Monitor Latino que se celebrarán en Santa Marta, Colombia, el 27 de julio.

Dentro de las colaboraciones, la cantante de "Dame luz", "La que puede", "Rulin" y "Bum bum", viene con un tema con el cantante colombiano Lalo Ebratt.

