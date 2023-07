El video de Rosalía llorando en su último concierto antes de conocerse su ruptura con Rauw Alejandro

La cantante española Rosalía y el reguetonero boricua Rauw Alejandro terminaron su relación luego de tres años juntos y estar comprometidos, según dijo en exclusiva la revista People.

La cantante ha estado muy emotiva con el fin de su exitosa gira "Motomami" y también lloró durante su último concierto en París, Francia, al interpretar el tema "Hentai", esto antes de que se revelara el aparente fin de su romance.

"Mi corazón es un archivo de las cosas que he amado", publicó la estrella española de 30 años. En sus Instagram Stories, también compartió imágenes desde las nubes en un avión y en tarima, conquistando escenarios. La cantante también compartió fotos disfrutando de un baño de tina y descansando tras el fin de su gira Motomami, recoge el medio People en Español.

"Se terminó Motomami pero mi agradecimiento a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis es de por vida. Motomami ha sido un huracán que ha traído y se ha llevado tantas cosas en mi vida que no sé ni por dónde empezar", escribió en Instagram.

Ninguno ha confirmado o desmentido la información de la ruptura.

Rauw Alejandro, también de 30 años, compartió fotos en su Instagram levantando pesas en el gimnasio, cantando en un escenario, y compartiendo con amigos en su isla. "Llevo tiempo en casa con la family pero ya toca activarnos", dijo.

Este 2023, en una entrevista con el YouTuber español Ibai Llanos, la pareja habló de su noviazgo. "Siempre nosotros pusimos nuestra relación por delante", dijo Rosalía antes de grabar música juntos. "No quiero líos, yo no quiero mezclar la industria con mi relación", añadió.

Incluso, confesó que Rauw la ayudó a recuperar su fe en el amor. "Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió la situación. Los hombres que yo he tenido a mi alrededor durante mi vida yo sentía que eran muy emotionally unavailable. Tú fuiste la primera vez que yo no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido", confesó ella. "Tú me sorprendiste".

Llora en el escenario

Rosalía subió al escenario en Lollapalooza París durante el fin de semana y se emocionó al interpretar su canción "Hentai", lo que provocó que la multitud la ayudara a cantar la apasionada y sensual balada.

Según los videos de la actuación filmados por fanáticos, la ganadora del Grammy se secó los ojos mientras interpretaba la canción al piano, deteniéndose brevemente varias veces a lo largo de la canción para recuperarse. La multitud finalmente la ayudó a terminar la canción mientras ella sonreía.

Rosalía y Alejandro fueron vinculados por primera vez en agosto de 2021 y hicieron público su romance al mes siguiente en las redes sociales.

Al parecer una Rosalía más emotiva y menos fotos juntos dan cuenta de que hay crisis en el paraíso.

Rosalía cantando "HENTAI" en Paris hace 2 días... pic.twitter.com/sBNguyFd0D — PARDO (@imigortxu) July 25, 2023