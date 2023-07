Músico dominicano lanza composición con la orquesta del Berklee College of Music; busca recaudar fondos para sus estudios

Gabriel Arvelo, dominicano que estudia en Berklee College of Music. ( FUENTE EXTERNA )

Gabriel Arvelo, un talentoso joven dominicano de 19 años que se está formando en la prestigiosa Berklee College of Music, grabó su composición "Memorias de Casa" con la orquesta de Berklee College of Music con el fin de recaudar fondos para poder seguir sus estudios, informó Arvelo a través de un video subido a su perfil de Instagram, donde se le ve dirigir la orquesta de músicos.

"Este es uno de mis sueños realizados, casi dos años después de haber llegado a Berklee. Desde mi primer cuatrimestre, empecé a preparar y conseguir todo lo necesario para poder grabar una orquesta completa con mis amigos de Berklee. Este es un proyecto que he creado con el fin de recaudar fondos para poder continuar este sueño que, gracias a todos ustedes, he podido empezar", señaló en la publicación.

Agregó: "Esta pieza que compuse, 'Memorias de Casa', trata sobre el sacrificio que he tenido que hacer para seguir adelante con mis estudios y cuánto extraño a mis familiares y amigos que están en la República Dominicana, viéndome crecer cada día".

"Doy gracias a Dios por permitirme haber llegado aquí a través de todos los que me han estado apoyando, especialmente el apoyo de República Dominicana que tuve para poder llegar aquí en primer lugar. Desde el principio, he estado trabajando muy duro y tratando de aprovechar todas las oportunidades, esperando la posibilidad de obtener una beca mayor por parte de la universidad", continuó.

"Todo parece increíble en las redes sociales y los videos musicales, las publicaciones y vivir el sueño, pero la verdad es que no puedo más. Incluso tuve que abandonar uno de mis cuatrimestres (septiembre de 2022) y atrasarme un año escolar solo para trabajar los 7 días de la semana y obtener dinero para pagar el alquiler y la matrícula del próximo cuatrimestre (enero de 2023). No importa cuántas horas más siga trabajando, simplemente no puedo costearlo por mí mismo", expresó.

"Si realmente crees en mi música, en el mensaje y en el potencial que llevo dentro de mí, por favor, ayúdame a llevar esta historia lejos compartiéndola y llegando a todas las personas dispuestas a ayudar. Estoy agradecido con cada uno de ustedes que lee este mensaje", añadió.

"Quiero seguir dando lo mejor de mí y algún día poder brindar becas a las personas que las necesiten y seguir tocando a las personas con mi música, contando historias.

Los interesados en ayudar al joven pueden hacerlo a través de su página de GoFundMe y contactarlo mediante Instagram o gabrielarvelog@gmail.com".