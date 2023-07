Yiyo Sarante regresa a Ecuador para celebrar el 25 aniversario de la provincia de Orellana

Posicionado como el más internacional de los salseros dominicanos, el cantante Yiyo Sarante hace honor a la consideración de su carrera por lo que regresa por cuarta vez al Ecuador para celebrar los 25 años de la ciudad de Orellana fuera convertida en provincia.

El artista y arreglista dominicano fue invitado para cerrar la actividad este 30 de julio a las 8:00 de la noche junto a toda su orquesta en la Plazoleta de la Federación Deportiva de Francisco de Orellana.

La invitación a Sarante se la hizo directamente la Prefecta (ministra) de la ciudad, Magali Orellana, para que el criollo cierre por todo lo alto la boda de plata de la ciudad.

"Para mi es un honor estar nuevamente en esta hermosa tierra, donde ya me he presentado y tengo una gran fanaticada. Me gusta la idea de regresar al país centroamericano y les aseguro que será una gran noche", dijo Yiyo Sarante en una nota de prensa.

A la par de sus presentaciones nacionales e internacionales, Sarante se ha unido a la impresionante voz de la salsera peruana Gaby Zambrano con quien colaboró en el tema "Como se olvida" producido por el maestro y productor internacional Sergio George.

La producción musical bajo el sello de Chimpum Music, estuvo a cargo de Sergio George y el colombiano Sebas Velázquez.

El sencillo cuenta con una letra compuesta por Gaby Zambrano y Johnny Lau, además de un videoclip grabado en República Dominicana bajo la dirección de Freddy Graph.

Después del Ecuador, Yiyo continuará con una serie de presentaciones que abarcan: Perú, Colombia, Europa, regresa a la República Dominicana para realizar unas fiestas exclusivas, nuevamente irá a Colombia y concluirá el año 2023 con su gira por Estados Unidos.

En la actualidad, el popular salsero, que hace unos días se presentó en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua en el evento "Concierto del Verano" junto a Luis Vargas, Fernando Villalona, se encuentra en los principales charts de la radio con los temas: "Agonía" y "2 veces", los cuales en tan solo dos meses superan los 18 millones de reproducciones en el canal de YouTube del artista.

Sarante cuenta con dos de los temas más reproducido en YouTube: "Corazón de acero (820 millones)" y "Manos de Tijeras (131M)". También en Spotify con un promedio de 4,915,423 oyentes mensuales.