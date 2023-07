Las primeras palabras de Rosalía tras la ruptura con Rauw Alejandro

Los fans de Rosalía y Rauw Alejandro siguen en shock tras enterarse de su ruptura. La noticia ha generado un auténtico boom y es el tema principal tanto en los medios como en las redes sociales. Ahora, la intérprete de "Despechá" ha querido dirigirse al mundo entero: "Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. No hagan caso de los rumores, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que agradezco a todos por entender y respetar", fueron sus primeras palabras.

Según la revista "Hola", su hasta ahora pareja y prometido, Rauw Alejandro, emitió un comunicado este miércoles confirmando su ruptura, asegurando que: "Hace unos meses, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso". Según sus propias palabras, su separación no es reciente, como se había comentado, sino que ocurrió hace varias semanas.

"Durante este tiempo que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no puedo quedarme callado y permitir que intenten destruir la historia de amor más real que Dios me ha permitido vivir", añadió el puertorriqueño.

Aunque por ahora la creadora de "Motomami" no ha querido entrar en más detalles, su ex pareja personal y también profesional, además de futuro esposo, enfatizó en su comunicado el respeto que aún tiene por ella, y negó rotundamente la existencia de terceras personas, desmintiendo los rumores que lo relacionaban con la modelo, periodista y creadora de contenido colombiana, Valeria Duque, de 31 años.