Adriana Torrón "Me veo viajando por el mundo, inspirando con mi música"

La cantautora Adriana Torrón, conocida musicalmente como Adri, tiene las cosas claras. Ella quiere representar a la República Dominicana a nivel mundial con su música.

"Me veo viajando por el mundo, inspirando con mi música", respondió la artista cuando se le preguntó sobre su visión musical. Y está en camino de lograrlo.

La artista abrirá el concierto de Farruko en Zurich el 18 de agosto y el año pasado estuvo entre las principales recomendaciones de Spotify en América Latina. Ahora está dejando huella en México después de ser firmada por Warner Music.

"Estar en las principales recomendaciones de Spotify en América Latina y en México es algo que no puedo explicar. Es un sentimiento nuevo para mí, pero que al mismo tiempo me llena de alegría. Me hace sentir que voy por el camino correcto, que estoy haciendo las cosas como se deben hacer", dijo. Y va más allá.

"En el futuro, me veo viajando por el mundo, inspirando con mi música y cantando en escenarios que nunca pensé que podría llenar. Quiero seguir haciendo lo que me gusta, que es la música".

La semifinalista de Dominicana´s Got Talent estuvo de visita en Diario Libre para hablar de su nuevo sencillo "Verano Rosé", una canción de su autoría coescrita junto a Saibu, Sobrini y Ole Aguilar.

"Esta canción la escribimos hace más de un año en México. Quería escribir una canción alegre y fresca que representara a la República Dominicana, y eso es lo que se puede ver en el video: nuestras playas, la frescura que tenemos aquí, la gente, los colores", relató sobre este tema, cuyo video ya está disponible en las principales plataformas digitales.

Tanto en el tema como en el audiovisual destaca la calidad, algo que, asegura, siempre ha buscado en sus proyectos.

"Desde el primer día, mi meta al comenzar un proyecto es hacerlo lo mejor que pueda. Creo que el producto que estamos lanzando está saliendo bastante bien. Trato de plasmar quién soy realmente. Si ves un video mío y luego me ves en persona, soy exactamente igual".

En un momento como este, donde la representación de la música en República Dominicana no es la mejor, es importante mostrar su otra cara.

"Quiero representar a mi país de la mejor manera posible, y por eso hice ´Verano Rosé´". Esta autoexigencia siempre ha sido parte de su vida.

"Lo que quiero transmitir a través de mi música es que la gente encuentre un lugar seguro donde puedan ser ellos mismos. Eso es lo que busco desde el primer día que empecé a lanzar mi música". Y es que, para ella, la música ha sido parte de su vida y procesos.

"La música ha sido una forma de catarsis para mí. Por ejemplo, una canción que se lanzará el 25 de agosto, ´De mí para mí´, es como una carta que escribí a mi yo de 10 años, diciéndole que todo va a estar bien".

Las mujeres en la música

En estos tiempos, las mujeres en la música han tenido un resurgimiento bastante interesante. "Artistas como Karol G, Shakira, Jennifer López y Dua Lipa son inspiraciones para artistas como yo que estamos creciendo. Nos envían un mensaje de empoderamiento, de que podemos hacerlo solas, de que somos suficiente".

Redes sociales: aliadas y enemigas

La oportunidad que representan las redes sociales para los artistas es innegable. Los conecta con su público y los hace más populares; sin embargo, al mismo tiempo los expone a comentarios despectivos, algo que vivió durante su participación en Dominicana´s Got Talent (DGT).

"Eso me pasó. En la primera audición me fue muy bien, salí súper contenta, pero al ver los comentarios en Instagram y YouTube, fue un choque. Fue fuerte para mí a los 16 años, primera vez en televisión, primera vez expuesta a un público y, al leer todo eso, sí me afectó".

Sin embargo, no se dejó derrotar. "Me preparó para lo que viene después. Ahora, por ejemplo, trato de no leer esos comentarios negativos o los tomo como constructivos".

"Detrás de cada comentario negativo en las redes sociales hay una persona. Yo soy una persona y cometo errores como todos. Es muy importante tener conciencia de que no estás hablando con un robot". Y añadió: "A pesar de las críticas, estoy emocionada. Sé que hay algo más grande esperándome y estoy totalmente preparada para ello. Con mucho trabajo y mucha disciplina, todo llega", enfatiza.

"Aprendí de mis padres que un ´no´ puede convertirse en una oportunidad más grande. Para mí, significa una nueva oportunidad". Una visión de vida que ha comenzado a dar sus frutos para la artista.

"Todo llega con disciplina y trabajo. Si tienes pasión, sueños y metas, y luchas por ellos, todo es posible " Adriana Torrón Cantante “

Más sobre Adri

Adriana María Torrón Armenteros es una joven cantautora de 20 años que ha enmarcado su estilo artístico en el pop latino, aunque siempre está buscando probar diferentes estilos musicales.

En 2019 llegó a las semifinales de Dominicana´s Got Talent. Ha sido telonera de artistas como Alejandro Sanz y Maná. Su primera canción, escrita por ella, "Loquita por ti", alcanzó más de 1.3 millones de visitas en YouTube.