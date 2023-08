Lizzo enfrenta nuevas acusaciones de conducta sexual inapropiada

Otras mujeres están acusando a la cantante Lizzo de conducta sexual inapropiada después de que la cantante fue demandada por acoso sexual por parte de tres de sus exbailarinas.

Los abogados que representan la demanda contra Lizzo confirmaron al sitio de noticias Page Six que han estado revisando y examinando nuevas quejas de al menos seis personas "con historias similares" que trabajaron con la cantante.

Según el portal internacional "Quién", el abogado Ron Zambrano compartió que su firma ha estado examinando a los bailarines que trabajaron con Lizzo en su reality show para Amazon Studios, "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls".

Zambrano dijo en un comunicado que los tres acusadores originales "hablaron valientemente y compartieron sus experiencias, abriendo la puerta para que otros se sientan empoderados para hacer lo mismo".

Las acusaciones son de un "ambiente sexualmente cargado" y falta de pago a los empleados, agregó Zambrano. "Algunos de los reclamos que estamos revisando pueden ser procesables, pero es demasiado pronto para decirlo", agregó.

Apenas la semana pasada, las bailarinas Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez acusaron a la cantante de "Good As Hell" de supuestamente someterlas a comportamientos sexualmente denigrantes y vergonzosos por su peso y a participar en espectáculos sexuales perturbadores, según la demanda obtenida por Page Six.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/10/lizzo-160afd03.jpg Lizzo. (FUENTE EXTERNA)

Las tres mujeres afirmaron que la ganadora del Grammy las presionó para que asistieran a un espectáculo sexual en el barrio rojo de Ámsterdam mientras estaban de gira en los Países Bajos en febrero de 2023.

"Las cosas se salieron de control rápidamente", afirma la demanda. "Lizzo comenzó a invitar a los miembros del elenco a turnarse para tocar a los artistas desnudos, atrapar los consoladores lanzados desde las vaginas de los artistas y comer plátanos que sobresalían de las vaginas de los artistas", afirmaron en la demanda.

Las bailarinas alegaron que Lizzo luego las engañó para que asistieran a otro espectáculo de desnudos, "robándoles así la opción de no participar", afirman los documentos.

Davis alegó que Lizzo la despidió después de enterarse de que había grabado una de sus reuniones, aunque fue con el propósito de tener "una copia de las notas".

Por su parte, Rodríguez aseguró que en un momento "temió que Lizzo pretendiera golpearla y lo hubiera hecho si uno de los otros bailarines no hubiera intervenido".

"Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado. Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas", escribió la flautista en un comunicado a través de Instagram.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/10/gettyimages-1384891895-2000-62c3db07.jpg Lizzo, cantante. (FUENTE EXTERNA)

La artista calificó las afirmaciones de "sensacionalistas" y alegó que nunca quiso hacer sentir incómodo a nadie. "Nunca fue mi intención hacer que nadie se sintiera incómodo o que no fuera valorado como una parte importante del equipo", escribió, y señaló que no es una "villana".

"Soy muy abierta con mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy", continuó. "No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo".

Lizzo también dijo que ella misma se avergüenza de su cuerpo a diario y que "absolutamente nunca criticaría o despediría a un empleado por su peso". Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea opacado por esto", concluyó. "Quiero agradecer a todos los que se han acercado para apoyarme durante este momento difícil".