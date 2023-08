Doble de Luis Miguel admite haber sustituido al cantante en varios eventos

El pasado 3 de agosto, Luis Miguel regresó a los escenarios musicales después de cuatro años de ausencia. Desde entonces, su actuación y su nuevo look han sido ampliamente comentados en medios internacionales y redes sociales.

Algunos lo encuentran más joven que nunca, mientras que otros consideran que ha exagerado en su dieta y rutina de ejercicios, ya que se le ve extremadamente delgado. Además, hay quienes afirman que el Luis Miguel que ha estado ofreciendo conciertos en su gira Luis Miguel Tour 2023 no es el verdadero, sino un doble, argumentando que sus rasgos faciales difieren mucho de la imagen que mostró en sus shows de 2019.

En medio de esta controversia, ha salido a la luz una entrevista en la que uno de sus imitadores admitió haberlo reemplazado en más de un show. Andrés Urrustarazu, conocido como Andrés Rey, reveló en el programa El Diario de Mariana hace cinco años que sustituyó a Luis Miguel en varias ocasiones durante sus conciertos en Argentina.

Según Andrés Rey, el 13 de noviembre de 2010, Luis Miguel abandonó el escenario del Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis, en Argentina, después de solo 40 minutos de comenzar su actuación debido a problemas técnicos con el sonido. Para no decepcionar al público, Andrés Rey se vio obligado a tomar su lugar y terminar el resto del espectáculo.

"Hay un contrato de confidencialidad y hay mucho que no puedo contar. Pero en San Luis hubo un incidente, al igual que en otros lugares. Se organizaron diferentes tipos de giras y, cuando había fallas de sonido o no se cumplía lo acordado, el artista cancelaba los shows", reveló el imitador de Luis Miguel.

Andrés Rey mencionó que esa noche nadie sospechó nada y todos creyeron que estaban presenciando al astro de la música en el escenario. "Llevo 20 años dedicándome a esto", agregó, confirmando que no es la primera vez que esto sucede.

Según el medio "Quién", Andrés Rey también sustituyó a Luis Miguel en un espectáculo frente a 14 mil personas. Aunque muchas personas sospecharon del engaño, no pudieron comprobarlo porque Andrés Rey imita a la perfección los movimientos y gestos del intérprete de "Cuando calienta el sol".

"Fue un show en el Conrad, con Roberto Giordano, en 2008, ante 14 mil personas. Giordano dijo: 'En minutos aterrizará el helicóptero que está dando vueltas, llegará la estrella, en esta noche especial. Hoy tenemos al gran artista, con todos ustedes: Luis Miguel'. Y salí con el micrófono. Canté una canción y la gente decía: '¿Es o no es?'. Con la música y los movimientos cortos, engañas", comentó Andrés Rey.

En cuanto a estas teorías que siempre han perseguido al artista, desde que en los años 90 se rumoreó que había muerto, Luis Miguel declaró en 2015 a la periodista Agustina Binotti de Argentina que nada de eso era cierto.

"No, no lo soy. ¡Ojalá tuviera dobles! Así uno estaría grabando un disco en este momento, yo estaría haciendo esta entrevista y enviaría a otro de gira por algún lugar. Si tuviera que desmentir cada cosa que se dice de mí, tendría que retirarme y no estaría haciendo nada más que desmentir esas cosas, es imposible", dijo en aquel entonces.