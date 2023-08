La música urbana se apodera del Palacio de los Deportes con Rochy RD

Rochy RD alcanzó un nuevo nivel en su carrera musical. El exponente urbano logró vencer el gran escenario del Palacio de los Deportes, a pesar de las inclemencias del clima de esa tarde del sábado, y cumplió su meta para el deleite del público.

Así lo establece un comunicado de prensa enviado a Diario Libre, en el que se indica que no importó que las intensas lluvias desbordaran las calles en importantes zonas del Distrito Nacional y Santo Domingo, el público se mantuvo al pie del volcán para presenciar la erupción musical de Rochy en su primera gran prueba. La producción general estuvo a cargo de Eduardo Durán

Diferentes personalidades hicieron acto de presencia desde tempranas horas, así como cientos de seguidores que esperaron que las luces finalmente se apagaran y se iniciara la gran noche de la música urbana. Pasadas las 11:06 de la noche, Mariachi Budda dio la bienvenida y en un pequeño introductorio presentó a Aderly Ramírez Oviedo, nombre de pila del popular intérprete.

Todo comenzó con un video resumen de la evolución musical en República Dominicana, desde el merengue con menciones a grandes representantes como Eddy Herrera, pasando por su descendencia con grupos como Sandy y Papo, Ilegales, hasta llegar a la música urbana con Don Miguelo y Lápiz Conciente. Después de esto, Rochy hizo su aparición.

Grandes pantallas adornaban un escenario que brilló, además del equipo del artista, quien contó con un traductor de lengua de señas, y un gran grupo de bailarines que dieron vistosidad a la propuesta de más de 25 temas seleccionados para la noche. También contó con el apoyo de sus colegas, quienes dieron el toque a esta sorprendente puesta en escena.

Éxitos como "Mi contacto", "Rumba", "Opa opa", "Coopera con los Federicos", "Uva bombon" y "Tienen miedo", en una participación especial junto a Nene La Amenazzy, formaron parte de los primeros temas que despertaron la algarabía del público.

"Primero, gracias a Dios por permitirme estar aquí hoy, y luego a ustedes que vinieron a apoyar al Wa hoy", expresó Rochy, evidentemente emocionado ante la gran muestra de apoyo que brindaron sus seguidores.

Las emociones no se detuvieron con los temas: "Que tu anda Chucky", "Ella no está en ti", "Tu amiga", "Como nene con la Glock", "Fiesta y calle", "Illuminaty", "Milloneta" y "Ella no e´ tuya", en esta última hizo su aparición Myke Towers, levantando la euforia de los presentes que vieron cómo ambos se hacían dueños de ese escenario.

Continuaron canciones como "Hecha y natural", "Toy sintiendo un aroma", esta última acompañado de La Más Doll, "Ñoño y Julito", "Nadie lo sabe" y "Millonario".

Uno de los momentos más significativos de toda la noche fue cuando un coro subió al escenario para realizar un homenaje a uno de los exponentes más recordados, Monkey Black.

Rochy mostró sus habilidades en el rap, trap y el dembow, cualidades que lo han catapultado como uno de los más carismáticos del género. La noche casi llegaba a su final con los temas "Par de pesos", "Tamo lindo", "Pana falso", "Mi niña linda", "Ay santo", "Gare", "Bandido" y "Yamilet", en los cuales hizo su aparición especial Onguito para poner más adrenalina al concierto.

"Cuanto peluche", "Capotillo" y "Se tiró el Coba" marcaron el final de esta noche de los "Wawawa", en la que Rochy y la música urbana fueron las protagonistas de la inigualable fiesta.