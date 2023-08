Wason Brazobán a la Ross María: "Con esa voz y talento no grabo un regueton más"

La cantante dominicana La Ross María ha demostrado un talento indiscutible desde su debut. De hecho, impresionó tanto a Romeo Santos que la contactó para hacer un dueto, resultando en la canción "Tú vas a tener que explicarme". La artista ha vuelto a causar la misma impresión en otro cantautor, Wazon Brazobán. Compartió un clip en su polémica cuenta de Instagram donde destacó la capacidad interpretativa de la joven mientras cantaba el clásico de Myriam Hernández, "El hombre que yo amo".

"Si fuera ella, con esa voz y talento, no grabaría un regueton más y me dedico a hacer música de esas que duran para siempre. Muy dura", le aconsejó Wazon. Un gesto que la artista celebró.

Esta opinión no pasó desapercibida y otro cantante de música urbana, Don Miguelo, quien no teme expresar sus puntos de vista a través de Instagram, le hizo saber que no le gustó del todo su opinión. Le reclamó que dijera que la música de reguetón no trasciende. "¿Entonces no hay reguetones que perdurarán para siempre? Digo, para saber si te mando una lista", fue la reacción del rapero de San Francisco de Macoris.

Otros usuarios estuvieron de acuerdo con Wazon, y algunos señalaron que ella puede hacer ambos géneros.

"Creo que ella puede hacer ambas cosas. Luis Fonsi es un excelente baladista y tiene el reguetón más exitoso de todos los tiempos: Despacito", comentó uno de ellos. Otro comentario hizo referencia a la necesidad de que unieran sus talentos en un tema. "Necesitamos un dueto tuyo con esa niña", le escribieron.

