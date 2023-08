Sebastián Yatra, uno de los 200 artistas con más reproducciones

Sebastián Yatra (Medellín, 15 de octubre de 1994) mostró un gran interés por la música desde muy joven y comenzó a desarrollar su talento como cantante y guitarrista.

En 2013, lanzó su primer sencillo "El psicólogo" y rápidamente ganó popularidad en su país. Sin embargo, su éxito internacional llegó en 2016 con el lanzamiento de su sencillo "Traicionera", que se convirtió en un gran hit en varios países de América Latina.

A partir de entonces, su carrera despegó y se consolidó como uno de los artistas más prometedores del género pop latino.

Durante su trayectoria, el colombiano ha colaborado con varios artistas reconocidos, como Carlos Vives, Daddy Yankee, Luis Fonsi y Reik, entre otros.

Sus canciones fusionan diferentes estilos musicales, como el pop, reggaetón y baladas, lo que le ha permitido conquistar a un amplio público.

Además de su talento musical, Yatra es conocido por su carisma y su dedicación a causas benéficas. Ha participado en diversas campañas solidarias y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre temas sociales importantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/17/yatra-3-efe-fbe93709.jpg Sebastián Yatra posa en la alfombra roja a su llegada a la entrega de los Premios Óscar, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California (EE.UU.). El 2022 fue, tanto en lo musical como en lo personal, todo un éxito.

Con una trayectoria en constante crecimiento, Yatra es uno de los artistas más influyentes de la música latina, dejando huella en la industria y ganándose el cariño de sus seguidores en todo el mundo. Billboard escribió: "Sebastián Yatra se encuentra en una racha ganadora" y NPR ´Weekend Edition´ agregó: "Parece que Sebastián Yatra lo puede hacer todo".

Por otro lado, aunque "Hayya Haya" (Better Together) fue la canción oficial del Mundial de Qatar 2022, el cantante colombiano lanzó "Ulayeh" ft. Nouamane Belaiachi especialmente para la ocasión.

DHARMA

"Dharma" puede considerarse el mejor trabajo del colombiano hasta ahora. Debutó en la posición #1 en la lista de álbumes Global de Spotify (con más de 3.9 mil millones de reproducciones) y tiene tres temas dentro de la lista Top 50 Sencillos Globales, "Tacones Rojos" (8x platino), "Pareja del Año," y "Chica Ideal" (4x platino).

El álbum fue destacado con presentaciones en vivo en los programas de televisión: Jimmy Kimmel Live!" y "The Tonight Show". Debido a su gran éxito, el disco fue seguido por el lanzamiento de una edición deluxe, ´Dharma+´. Con todo esto Yatra se corona como uno de los 200 artistas con más reproducciones, con más de 500 millones de reproducciones en Spotify y más de 26 millones de oyentes mensuales.

Para celebrar el disco, el cantante organizó una gira, llamada igual que el álbum. Yatra comenzaba su ´Dharma Tour´ en febrero de 2022 en México, tras más de cuatro meses girando por el país daba el salto al otro lado del charco: España, dónde triunfó por todo lo alto, llenando el WiZink Center de Madrid.

Después de casi una veintena de espectáculos volaba nuevamente a Latinoamérica para continuar. A finales de agosto aterrizaba en los Estados Unidos y Canadá. Tras recorrerse medio mundo volvía a su hogar, a LATAM.

Después de triunfar en Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, llegaba a República Dominica donde daba su último concierto de este tour. Y tras 70 conciertos por todo el mundo, cerraba esta etapa.

"Se acabó Dhrama Tour", comenzaba diciendo el colombiano en su post de Instagram para despedir su gira. "Un año que jamás voy a olvidar, y miles de personas a las que agradecer", se sinceraba Yatra con sus más fieles seguidores.

"Me llevo todo lo aprendido a la próxima etapa de mi vida y espero que al volver conectemos más profundo aún", confesaba con anhelo el intérprete de ´Tacones Rojos´.

En un concierto en Los Ángeles, Sebastián se sinceró con sus fans: "Nos hacen creer que cualquier cosa, menos esa meta final de no ser el puesto número uno en la carrera es una mierda, literalmente nos sentimos así.

Nos enseñaron que el número dos, el tres, no cuentan y que el número 100 no existe. Esos son solamente números, los números no tienen emociones, los números no tienen sentimientos, los números no se quedan en el corazón de nadie".

PREMIOS GRAMMY

El nombre Yatra aparecía en cuatro categorías de los Latin GRAMMY 2022: Álbum del año, Mejor Álbum Vocal Pop, Canción del Año y Mejor Canción Pop. Tras la gala, el colombiano se llevó dos premios a casa. El galardón al Mejor Álbum Vocal Pop por ´Dharma´ y a Mejor Canción Pop, por su número uno, ´Tacones Rojos´.

El gran año de Sebastián continúa este 2023 al recibir una nominación al mejor álbum de pop latino en los GRAMMY por su disco, ya multiplatino, ´Dharma´, premio que recibió el panameño Rubén Blades.

Además, en los Premios Lo Nuestro, el colombiano inauguró el escenario, fue uno de los presentadores y principal nominado de la noche, llevándose a casa cuatro premios en categorías como Pop Álbum Del Año (´Dharma´), Canción del Año (´Tacones Rojos´), Canción del Año Pop/Balada (´Contigo´ junto a Pablo Alborán) y Artista Pop Masculino Del Año.

SU ÚLTIMO TRABAJO: VAGABUNDO

El cantante colombiano lanzó en mayo su nueva canción "Vagabundo", una colaboración con Manuel Turizo y Beéle, con quienes apostó por interpretar un merengue que busca rendir un "homenaje" a su país y ser "un himno de la alegría". El videoclip, que sigue en el top 3 de vídeos musicales en Youtube, muestra una fiesta en un yate.

Yatra explicó que este sencillo habla de una persona que "está despechada, quiere salir de fiesta y actuar como si todo estuviera bien", pero que todavía sigue en su proceso de sanación.

Con este sencillo se le ha podido ver en eventos como la final de la Kings League en España, que es organizado por el exfutbolista español Gerard Piqué y el "streamer" Ibai Llanos. También celebró esta canción en el Starlite de Marbella.