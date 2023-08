Miley Cyrus y Selena Gómez lanzarán una canción el mismo día

Las estrellas de la música Miley Cyrus y Selena Gómez tienen tiempo que no deleitan a sus fans con nueva música.

Y coincidencialmente lanzarán una nueva canción el 25 de agosto. No se trata de un dueto, pero la noticia ha emocionado a los fans.

Selena Gómez fue la primera en anunciar su nuevo sencillo y de paso se adelantó a celebrar que su amiga Miley trae cosas nuevas para que así no se sienta una competencia.

"Miley y yo lanzaremos un SINGLE el mismo día. Hemos sido amigas desde que SOLÍA SER JOVEN", dijo Gómez en su Instagram Stories con una imagen de Miley en el personaje de Hanna Montana cuando era una adolescente y recordando así que ambas son exestrellas de Disney.

La cantante de 31 años agregó: "Todos han estado pidiendo música nueva durante un tiempo. Como no he terminado con SG3, quise sacar una pequeña canción divertida que escribí hace tiempo, una canción perfecta para el final del verano. Single Soon. 25 de agosto".

La intérprete de "Lose you to love me" viene con una nueva etapa en su trayectoria musical, ya que su última canción fue ´Calm Down´, en colaboración con el cantante Rema que suma 597 millones de reproducciones en Youtube y está nominada en los VMAS Awards. Su último disco ´Rare´ fue publicado en 2020.

Selena Gomez vía Instagram Stories.



"Miley y yo lanzaremos un SINGLE SOON el mismo día. Hemos sido amigas desde que USED TO BE YOUNG". pic.twitter.com/Tv7S6PoIN5 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) August 18, 2023

En tanto que la intérprete de "Wrecking Ball" estrenará 'Used to be young' el 25 de agosto, una nueva canción dedicada sus fans, refiere el medio Terra.com.

La cantante regresó a los primeros lugares de la lista de éxitos con "Flowers" que suma 559 millones de vistas en YouTube.

"Para celebrar el lanzamiento de mi nuevo sencillo, Las backyard sessions de Endless Summer Vacation continúan. 24 de agosto a las 10 P.M. en ABC. Esta vez con una entrevista en retrospectiva compartiendo historias sobre los primeros 30 años de mi vida en honor a Used to be young. Esta canción está dedicada a mis leales fans. Los amo por querer cada versión de mi. Siempre, Miley", fue su escrito en un reel.

La primera señal de la nueva canción de Miley Cyrus fue un reel que subió en el que se puede apreciar una barda llena de posters de la cantante al fondo, mientras varios vehículos pasan a gran velocidad.

En la descripción Miley adelantó una parte de la letra de la nueva canción, escribiendo: "I know I used to be crazy. I know I used to be fun. You say I used to be wild. I say I used to be young".

Las exitosas cantantes, actrices y exestrellas de Disney, quienes llevan una buena relación, buscan encender la industria con nuevos hits.

Used To Be Young. August 25th.



ENDLESS SUMMER VACATION: CONTINUED (BACKYARD SESSIONS) AUG 24TH ON ABC. pic.twitter.com/GV74mfpAyE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) August 18, 2023