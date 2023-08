Video | Fanático ataca a Drake con un libro durante su show, pero no contaba con sus reflejos

El rapero Drake fue el objetivo de un fanático que le lanzó un libro durante su show en San Francisco, Estados Unidos. Una vez más, las celebridades están siendo atacadas durante sus presentaciones.

Según reporta la prensa estadounidense, el intérprete de "Hotline Bling" fue atacado por un fanático que le arrojó un libro en la cara. Afortunadamente, Drake logró atraparlo en el aire y evitó el incidente, aunque expresó su molestia al respecto.

"Tienes suerte de que sea rápido. Hubiera tenido que patearte el trasero si esto me hubiera golpeado en la cara", dijo Drake al seguidor.

Hace unos meses, el rapero fue golpeado en el brazo con un teléfono, y hace unas semanas le arrojaron un cigarro electrónico. Estos incidentes han llevado a Drake, intérprete de "In My Feelings", a investigar si alguien en particular está atacándolo durante sus presentaciones.

Otros artistas como Harry Styles, Pink, Cardi B y Bebe Rexha también han sido atacados durante sus presentaciones, siendo blanco de teléfonos, nuggets de pollo, botellas e incluso cenizas de personas.

En las redes sociales circula la teoría de que lastimar a los artistas durante el escenario se ha convertido en una tendencia.

Casi golpean a #Drake con su propio libro de poesía. Demostró sus buenos reflejos. pic.twitter.com/uIIxtIX5V6 — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) August 21, 2023