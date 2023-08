Fefita la grande: La estrella del merengue dominicano reconocida por el Mescyt

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), a través de su viceministro de extensión y vinculación social, entregó un reconocimiento a la reconocida artista, cantante, compositora y arreglista Manuela Josefa Cabrera Taveras, mejor conocida como Fefita la grande, por sus aportes a la música dominicana a lo largo de más de 50 años de trayectoria.

En su discurso, el titular del Mescyt, Franklin García Fermín, calificó a la intérprete como "estrella del merengue dominicano" y destacó su notable carrera artística bajo varios nombres, incluyendo La Vieja Fefa, Fefita la Grande y La Mayimba.

García Fermín resaltó que Fefita la grande nació en San José, Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, y desde temprana edad mostró inclinación por la música, tocando el acordeón de su padre, quien también era músico. A los 7 años, ya era reconocida en su comunidad por su talento, y a los 9 amenizó su primera fiesta. En su adolescencia, fue aclamada por numerosos artistas de renombre.

El titular del Mescyt también mencionó que en 2016, Fefita la grande recibió el Gran Soberano, el premio más importante para los artistas en República Dominicana. Además, fue la primera artista femenina dominicana en llevar el merengue típico a Europa.

"Para mí es un inmenso placer dirigirme a tantas personalidades, me siento súper feliz, orgullosa y contenta de representar a la mujer dominicana en cada parte del mundo que he podido visitar, gracias a mi público que me ha seguido por tantos años", exclamó Fefita la grande al recibir su premio. También mencionó que llevar la música dominicana a tantos países es el reconocimiento más importante para ella en sus 58 años de trayectoria, tiempo que también ha dedicado a su familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/22/whatsapp-image-2023-08-22-at-113353-am-1-c4766f43.jpeg Fefita la grande durante su reconocimiento. (FUENTE EXTERNA)

La viceministra de extensión, María López Polanco, calificó este día como histórico para el Mescyt al tener el honor de contar con la presencia de una mujer que la República Dominicana ha calificado como una "Gloria del Merengue". Aseguró que el reconocimiento a Fefita la grande fue aprobado en el marco de la Feria Integral de Buenas Prácticas 2022, pero debido a su apretada agenda, decidieron entregarlo de manera personal en un acto formal.

En el evento estuvieron presentes los viceministros José Cancel y Genaro Rodríguez, los directores Juan Medina, Rafael Méndez y Josué Francisco De Jesús, así como el encargado de cultura del viceministro de extensión, Eduardo Ortiz. También asistieron familiares de la afamada artista y otros funcionarios del Mescyt.