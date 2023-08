Despiden guardia de seguridad de Taylor Swift por lo que hizo durante un concierto

Un guardia de seguridad llamado Calvin Denker fue despedido después de intentar documentar su presencia en los conciertos que Taylor Swift ofreció en junio en el Bank Stadium de Minneapolis.

Según medios de comunicación en Estados Unidos, Denker se dio cuenta de lo cerca que estaba de la cantante y decidió idear una estrategia para capturar el momento. En un video de TikTok, explicó: "Después de la primera noche, me di cuenta de lo cerca que Taylor Swift estaba de mí, así que realmente quería tomar una foto para documentarlo".

Denker escribió tarjetas pidiendo a los asistentes de las primeras filas que le enviaran mensajes de texto con fotos de él en las que también se viera a Swift en el escenario. El resultado se volvió viral, ya que se le ve cantando 'Cruel Summer'.

"En pocas palabras, fui despedido por eso", argumentó Denker a través de Entertainment Weekly. "Cada foto mía de esa noche fue tomada detrás de la barricada, como cualquier otra foto de un fan. Nunca saqué mi teléfono. Y, sobre todo, me aseguré de que Taylor Swift estuviera a salvo y de que todos los fans se divirtieran. Mientras estuve en ese concierto, estaba haciendo mi trabajo".

Una de las reglas de la empresa Best Crowd Management es prohibir al personal tomar fotografías con los artistas. Denker recibió una llamada de Recursos Humanos en la que no se le pudo explicar exactamente qué hizo mal. "No hice nada más que pedir fotos, lo cual ocurre en cualquier otro concierto, con la única excepción de que me aseguré de estar incluido en ellas".

Aunque Denker se ofreció a eliminar el contenido, no recibió respuesta durante un mes. Finalmente, fue despedido después de un turno de 7 horas en un concierto de Ed Sheeran, a pesar de haber prometido no tomar videos.

Sin embargo, Denker afirma no tener rencor. "Tuve la oportunidad de trabajar en uno de los conciertos más increíbles de todos los tiempos, y lo hice dos veces".