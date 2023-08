Muere la actriz estadounidense Nancy Frangione

Aunque su deceso se produjo el 18 de agosto de 2023, este jueves se dio a conocer el fallecimiento a los 70 años de la actriz estadounidense Nancy Frangione.

Se dio a conocer la fecha del deceso gracias a su obituario y así lo han reportado ahora los medios de comunicación locales. Si bien se desconocen las causas del fallecimiento de la actriz, se sabe que murió en Barnstable, Massachusetts, donde residía.

Quien interpretara a Marsha, una de las primas de Fran Fine, personaje principal, en la serie "The Nanny", nació el 10 de julio de 1953 en Massachusetts, Estados Unidos. Debutó profesionalmente en 1977 con el rol de Tara Martín en la soap opera "All My Children", donde estuvo por dos años.

Posteriormente, se unió al elenco de otra emisión similar, "Another World", donde encarnó a la villana Cecile de Pulignac, de 1981 a 1984. Incluso, con este papel se hizo acreedora al premio Soap Opera Digest Awards como villana destacada en 1984. Repitió a Cecile cuatro veces más en 1986, 1989, 1993 y de octubre de 1995 a junio de 1996.

También trabajó en "One Life to Live", donde reemplazó a Andrea Evans como Tina Lord en 1985. En cine formó parte del elenco de la película para televisión "Sharing Richard". Además, formó parte de series como "Highway to Heaven", "Matlock" y "Buck Rogers in the 25th Century".

En su vida personal, se sabe que, de 1982 a 1986, la famosa estuvo casada con Christopher Rich, a quien conoció en "Another World"; de este matrimonio nació su única hija a quien llamó Mariel Rich. De momento, se desconocen los detalles sobre el funeral de Nancy Frangione.