Paquita la del Barrio busca novio y no le importaría mantenerlo

Desde hace muchos años, Francisca Viveros Barradas, conocida artísticamente en Latinoamérica y varios países del mundo como "Paquita la del Barrio", ha cautivado a sus millones de seguidores con su peculiar estilo de música. El mismo que ha llevado a esta intérprete mexicana a romper paradigmas en épocas en que no estaba bien visto aquello que cantaba, pero, aun así, ella se arriesgó.

Como reseña el medio internacional "Semana", la cantante tiene un gran repertorio musical en el que se encuentran famosas canciones como "Hombres malvados", "Viejo Rabo Verde", y la más reconocida composición: "Rata de dos Patas", en las que expresa mensajes específicos en contra del machismo, que han irrespetado el género femenino. Es por eso que esta última se convirtió en una emblemática canción para las mujeres, luego de una ruptura.

Hasta la misma cantante colombiana Karol G la nombró en una parte de su canción llamada "Mamiii", en colaboración con Becky G. 'Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero, que se come todo lo que se atraviesa', se escucha en el verso del tema musical de las dos reguetoneras.

Como agradecimiento, a través de la cuenta oficial de Instagram de Paquita se publicó un video con la leyenda: "Gracias por rendirme este homenaje y qué mejor que cantando a esos inútiles tóxicos ratas de 2 patas".

Sin embargo, el éxito de las canciones de Paquita no ha estado relacionado con su vida sentimental, pues hace unos días dio una entrevista donde le preguntaron por su corazón y ella aseguró que ya está buscando pareja.

Además, reveló que no le importa la edad del hombre que llegue a su vida y menos mantenerlo, porque eso no tiene nada que ver con el amor verdadero. "No, nada más, yo te encargo uno, ya me cansé de estar sola, tantos años sola", sentenció Paquita la del Barrio.

Y por último, los periodistas indagaron si entre su plan para conseguir pareja está convertirse en una "sugar mommy", a lo que ella sostuvo: "¡Ay no! Qué vergüenza para él, porque para mí, encantada verdad".

La vida sentimental de la artista siempre ha sido un misterio, pues poco se conoce de sus parejas y sus seguidores han visto que lleva muchos años soltera, ya que no le ha ido muy bien con los hombres. Se sabe que conoció al amor de su vida cuando tenía 16 años, pero este estaba casado y tenía 30 años. Sin embargo, de su unión nacieron dos hijos.

Luego, la intérprete de "Rata de dos patas" conoció a Alfonso Martínez y con él compartió 15 años de su vida, pero decidió ponerle punto final a la relación, porque se dio cuenta de que durante todo ese tiempo él la había estado engañando, ya que además de tenerla a ella, también compartía con otra familia.

Cabe resaltar que aunque Paquita la del Barrio se ha dejado ver durante mucho tiempo tranquila y disfrutando de su estado civil, no se cierra a la posibilidad de encontrar en algún momento a una persona que quiera acompañarla por el resto de su vida, más allá de su fama, el dinero o de lo que ella es como artista, sino como ser humano.