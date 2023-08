Juanes se sincera sobre su depresión y revela qué lo hizo pausar en pleno apogeo artístico

El cantante colombiano Juanes se sinceró como nunca en sus redes sociales sobre la depresión que padece, cómo la ha manejado y cómo se siente actualmente.

El artista agradeció que hoy, contrario a hace 13 años cuando estaba en pleno apogeo, la gente se muestra más real y habla abiertamente de la salud mental. Recordó que cuando popularizó sus mayores éxitos a los artistas se le exigía una "vida perfecta".

El intérprete de "Me enamora" confesó que tuvo un colapso por agotamiento laboral hace unos años, razón por la que decidió tomar una pausa y pasar más tiempo con su familia. En efecto, habló de algunos problemas, miedos e inseguridades con los que ha vivido en su carrera.

El antioqueño de 51 años manifestó que sentirse vulnerable también lo hace más fuerte. "Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano", comenzó escribiendo.

"¿Qué es entonces la felicidad? ¿Una ilusión creada por el marketing que controla nuestro imaginario? Somos culpables como sociedad de nuestro propio invento? Son muchas preguntas y pocas respuestas. La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. Pasé de ser una persona extremadamente introvertida en la infancia, el colegio y la universidad, a tener que enfrentar la aceptación, el rechazo, el odio y la presión social y laboral", reflexionó.

Confesó que en ese cúmulo de sensaciones y cansancio físico de 10 años de carrera consecutiva, se llegó a refugiar en el alcohol.

"Algunas personas de mi entorno, muy pocas, me hacían pensar que estaba loco, que necesitaba un psicólogo y que no era normal lo que estaba experimentando. Mientras tanto, yo buscaba ayuda en el alcohol para tratar de anestesiar y poder seguir. El resultado fue peor" Juanes Cantante “

Alentó a que tanto los jóvenes como padres pueden padecer de depresión y hablar sobre el tema ayuda a combatir dicha enfermedad.

De su carrera, el álbum "Fíjate Bien" (2000) lo catapultó a la fama, con himnos como "A Dios le pido" y "Es por ti".

Han pasado muchos años para poder escribir esto.



Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos?? @fmisangre pic.twitter.com/LvyLgAZLfv — JUANES (@JUANES) August 30, 2023

Actualmente lanzó su nuevo álbum "Vida cotidiana", en el que colabora con Carlos Vives en el tema "Mujeres".

El ganador de múltiples Grammy Latinos y americanos promueve la paz y la justicia y otras causas sociales a través de su música y fundación Mi Sangre.

En lo personal, Juanes es esposo de la actriz Karen Martínez, con quien es padre de tres hijos.

Alejandro Sanz lo hizo anteriormente

No solo Juanes, hace dos meses el cantante español Alejandro Sanz desnudó su alma hablando de los problemas de salud mental, económicos y de pareja que ha estado pasando y hasta habló de cancelar su gira, pero la música ha sido parte de su sanación.

El intérprete de "Mi soledad y yo" decidió seguir con la ayuda de su familia y de profesionales y arrancó su gira de conciertos que lo traerá por Latinoamérica.

Otro que sigue creando luz sobre el tema es J Balvin, quien incluso lanzó un documental donde visibilizó los ataques de pánico, ansiedad y depresión.

Juanes finalizó su largo escrito con el siguiente mensaje: "Me siento orgulloso de mí por haber tomado las decisiones que tomé en el pasado para sanarme. Estar cerca de mis hijos, ser mejor artista y ser humano. Tú también puedes, ¡Ánimo!".