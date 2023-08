Selena Gómez revela que se fracturó la mano y tuvo que someterse a cirugía

La cantante y actriz Selena Gómez, quien acaba de lanzar su sencillo "Single Soon", confesó en sus redes sociales que se fracturó la mano y se sometió a una cirugía para reparar el daño, según informó Telemundo.

La propia artista reveló la información al responder a un comentario de un fan en su cuenta de Instagram. "Me rompí la mano y me operaron", escribió Gómez, protagonista de la serie "Only Murders in the Building". Sin embargo, no proporcionó más detalles sobre el incidente.

A pesar de la lesión, Selena Gómez no ha dejado que esto afecte la celebración del lanzamiento de su canción, que podría ser el preludio de un nuevo álbum.

"Single Soon" es una canción inspirada en la soltería y cómo este estado sentimental puede ser una oportunidad para reconectarse con uno mismo y disfrutar del tiempo para conocerse mejor.

En su cuenta de Instagram, Gómez agradeció a sus seguidores y a su equipo por la buena acogida que ha tenido la canción. "¡Gracias chicos por todo el amor en 'Single Soon'! Es un himno juguetón sobre sentirse cómodo en tu propia piel y amar tu propia compañía... ¡Y también es muy divertido bailar!", escribió la empresaria en una publicación que mostraba un fragmento del videoclip de la canción, donde se le ve disfrutando en una fiesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/30/acbe017340ccd2062d2a8554e2ef6eea-1024x683-9c3ddc1b.jpg Selena Gómez en una imagen de archivo. (FUENTE EXTERNA)

El videoclip también se inspira en momentos de la serie "Sex and the City", como cuando el personaje de Jack Berger, interpretado por Ron Livingston, le deja a Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, una nota que dice: "I'm sorry. I can't. Don't hate me" (Lo siento. No puedo. No me odies).