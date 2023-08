Yohan Amparo presenta su nuevo videoclip "Villano"

El cantante dominicano presenta el videoclip de su tercer sencillo "Villano", dirigido por Alan Nadal Piantini y grabado en los estudios de cine La Casita de Producciones, con el apoyo ejecutivo de Totto.

"Villano" es una nueva bachata pop que conserva la esencia del joven cantautor, ganador de la primera temporada del programa The Voice Dominicana. Para dar forma a este nuevo sonido, se unió a Carlos Julián Martínez (Cj) y Helppi Smith, contando con la producción de Joel Antigua y Virgilio Jr. Feliz.

"Esta nueva canción es una historia personal que, junto a los coautores, tomó forma por sí sola. Con mis productores, quienes siempre han creído en mis ideas y aportan las suyas a cada proyecto, logramos ese sonido pop característico pero esta vez con elementos de la bachata típica. Ha sido un gran crecimiento artístico y musical para mí", expresó el joven cantautor.

El videoclip oficial de "Villano" fue una idea del cantante, materializada junto a un grupo de creativos liderados por el reconocido cineasta Alan Nadal Piantini. Fue grabado en los estudios de cine La Casita de Producciones y cuenta con la participación especial de la modelo y cantante Paloma Richiez, así como la coreografía de Marcos Taveras / Johnny Pérez. Además, cuenta con el apoyo de Totto, siendo Yohan embajador de esta importante marca.

En tres escenarios que no definen tiempo ni espacio, el protagonista declara a gritos su intención de no hacerle daño a la chica. Aunque él se imagina que le habla, solo ocurre en su imaginación. Sin embargo, se logra capturar la ansiedad y angustia ante una situación sentimental en la que él "no quiere ser el Villano".

"No es lo mismo soñar con lo que puede pasar en un lugar como los estudios de La Casita de Producciones, que vivirlo y hacer ese sueño realidad. Sentí que literalmente estaba en una película y lo disfruté... el resultado habla por sí solo. También agradezco a Dios y a mi familia de Totto por seguir creyendo en el talento dominicano y su constante apoyo a cada proyecto que realizo", comentó emocionado Yohan.

"Villano" de Yohan Amparo está disponible en todas las plataformas digitales.