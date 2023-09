Revelan que el cantautor Jimmy Buffett murió de cáncer de piel

ARCHIVO - Jimmy Buffett y el Coral Reefer Band durante un festival de música en Nueva Orleans, el sábado 6 de mayo de 2006. ( CHUCK COOK /THE TIMES-PICAYUNE/THE NEW ORLEANS ADVOCATE VÍA AP )

Jimmy Buffett, cuyas canciones bañadas por el sol celebraban la vida en la costa, murió de un inusual y agresivo cáncer de piel, según un comunicado en su sitio web.

Buffett, de 76 años, tenía cáncer de células de Merkel, según el comunicado, que se publicó después de que surgiera la noticia de su muerte el sábado. El comunicado también reveló dónde murió el cantante de "Margaritaville": en su casa en Sag Harbor, Nueva York, cerca de los Hamptons.

Había estado luchando contra el cáncer durante cuatro años mientras seguía presentándose, y la última vez hizo una aparición sorpresa en Rhode Island a principios de julio, según el comunicado.

El carcinoma de células de Merkel, como se lo conoce en el ámbito médico, es muy inusual y tiende a propagarse rápidamente, incluso a partes del cuerpo más allá de la piel, según el Instituto Nacional del Cáncer y la Clínica Mayo. Los factores de riesgo incluyen mucha exposición al sol, un sistema inmunológico debilitado, antecedentes de otros cánceres, tener la piel clara y ser mayor de 50 años.

Buffett evocó un estilo de vida tranquilo de arena entre los dedos de los pies en canciones como "Cheeseburger in Paradise", "Changes in Latitudes, Changes in Attitudes" y "Margaritaville". Convirtió este último en una marca que abarcaba restaurantes, ropa, casinos y más.

El tema "Margaritaville", lanzado el 14 de febrero de 1977 como parte del álbum "Changes in Latitudes, Changes in Attitudes", estuvo 22 semanas en la lista Billboard Hot 100 y alcanzó el octavo lugar. La canción fue consagrada en el Salón de la Fama de los Grammy en 2016 por su importancia cultural e histórica, se convirtió en un estandarte del karaoke e imprimió un sello musical distintivo en Key West, Florida, y el de destino conocido en el mundo.

"Margaritaville no existía", declaró Buffett al Arizona Republic en 2021. "Era un lugar inventado en mi mente, básicamente inventado a partir de mis experiencias en Cayo Hueso y de tener que dejar Cayo Hueso e irme de viaje a trabajar para luego volver y pasar tiempo junto a la playa".

La canción inspiró a restaurantes y centros turísticos que convirtieron el deseo de Buffett de la simplicidad de una vida en una isla en una marca multimillonaria. El artista alcanzó a figurar en el lugar 18 de la lista de Forbes de las Celebridades Más Ricas de Todos los Tiempos con una fortuna neta de 1.000 millones de dólares.

Buffett también fue autor de numerosos libros, incluido "¿Dónde está Joe Merchant?" y "A Pirate Looks At Fifty" y agregó películas a su currículo como coproductor y coprotagonista de una adaptación de la novela "Hoot" de Carl Hiaasen.