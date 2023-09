Gala de Ganadores Van Cliburn: un cita imperdible para los melómanos

Atención a los apasionados de la música: el próximo miércoles 13 de septiembre "el Teatro Nacional se va a caer tres veces". Sí, y la razón no será otra que la presentación, en un mismo escenario, de los tres ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn esa noche.

Y es que Santo Domingo será el único lugar del mundo, aparte de Fort Worth, donde se celebra este concurso, donde los virtuosos del piano Yunchan Lim (Corea del Sur, medalla de oro), Anna Geniushene (Rusia, medalla de plata) y Dmytro Choni (Ucrania, medalla de bronce) tocarán juntos, acompañados por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro José Antonio Molina, quien se enfrentará a un arduo trabajo: dirigir a tres solistas diferentes. Un hito importante en el mundo de la música, que será posible gracias a la Fundación Eduardo León Jimenes y la Fundación Sinfonía.

"Es un evento muy esperado cada cuatro años por el público dominicano, que acude con el mismo entusiasmo de su primera entrega. Para nosotros es una satisfacción poder contribuir al desarrollo de nuestra cultura, y, sobre todo, una responsabilidad, un compromiso con nuestra nación", explica María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes, entidad artífice de hacer realidad este sueño en 1993, en la persona de don José León, un melómano empedernido, junto a la ya fenecida doña Margarita Copello de Rodríguez, fundadora de la Fundación Sinfonía, con motivo de la celebración de los 90 años de E. León Jimenes.

Un concurso de lujo

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/06/befunky-collage-platino-63bda4b3.jpg María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jimenes, yMargarita Miranda de Mitrov, presidente de la Fundación Sinfonía. (MATÍAS BONCOSKY)

"El Concurso Internacional de Piano Van Cliburn honra el legado del pianista norteamericano Van Cliburn, quien durante su participación en el Concurso Internacional de Piano Chaikovski de Moscú (1958), en plena Guerra Fría, cautivó al público e inspiró a un grupo de maestros de música y ciudadanos de Fort Worth (Texas, EE. UU.) a establecer un concurso en su nombre", explica Margarita Miranda de Mitrov, presidente de la Fundación Sinfonía. Desde entonces, atrae a jóvenes pianistas de todo el mundo y se ha logrado convertir en una exitosa iniciativa que celebra la música pianística universal.

Un piano de estreno

La 'guinda' al hecho de poder traer este monumento de concurso de piano al país en 1993, considerado el mejor del mundo, fue el regalo hecho por E. León Jimenes: un piano Steinway, modelo D, de 9 pies, que se estrenó para esa gala de 1993 y que quedó para uso del Teatro Nacional.

Treinta años después, y con motivo de la conmemoración de las tres décadas de esta gala, además del 120 aniversario de E. León Jimenes, sumado al 20 aniversario del Centro León y la emisora Raíces, la empresa santiaguera hará entrega de un segundo piano, a estrenar especialmente el día del concierto.

Como ya sucedió hace 30 años, en la gala inicial, en esta edición, los intérpretes invitados estrenarán un nuevo piano de cola modelo D de la casa Steinway & Sons en el Teatro Nacional que, por segunda vez, E. León Jimenes estará donando al recinto cultural para uso exclusivo en la Sala Carlos Piantini en conciertos sinfónicos, presentaciones de música de cámara y recitales.

Este piano representa el estándar internacional en las salas de conciertos del mundo, construido por una firma que es sinónimo de tradición gracias a sus más de 160 años de existencia.

Adquirido en la ciudad de Nueva York, por un monto superior a los 200 mil dólares, la selección de este instrumento contó con la asesoría exclusiva del aclamado joven pianista ruso Daniil Trifonov, quien minuciosamente valoró sus especificaciones de fábrica y aspectos tan relevantes como la caja de resonancia, su tabla armónica y bastidor, entre otros.

"Este es un piano nuevo, pero suena como si estuviera maduro", le explicó Trifonov a Miranda cuando explicó su elección. "Me gusta porque con él se pueden tocar conciertos grandes con orquesta, pero también tiene esa delicadeza para los pianísimos, los colores de un recital, o una música de cámara, y también se presta para un Rachmaninoff, un Tchaikovsky, un Chopin, un Beethoven... es decir para diferentes estilos de música. Es muy versátil. Es un piano que empiezas a tocarlo y no quieres dejar de hacerlo", concluyó el genio del piano.

Qué esperar de esta gala

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/06/ganadores-van-cliburn-2-42466049.jpg Dmytro Choni,Anna Geniushene y Yunchan Lim, ganadores del concurso Van Cliburn. (FUENTE EXTERNA)

Para la celebración de la octava edición de la Gala de Ganadores del Concurso Internacional de Piano Van Cliburn se ha seleccionado un programa de lujo: primero, el concierto No. 3 en Do menor, de Ludwig van Beethoven, interpretado por el ucraniano Dmytro Choni; seguirá la rusa Anna Geniushene con el concierto No. 1 en Si bemol menor, de Piotr I. Chaikovski; para finalizar con el gran concierto romántico en La menor, de Robert Schumann, de la mano del ganador de la medalla de oro Yunchan Lim, de Corea del Sur.

Además, este año, y como un regalo a la ciudad de Santiago de los Caballeros y zonas circundantes, el concierto será transmitido en vivo en el auditorio del Centro León, libre de costo con reserva previa.

No hay que dejar de reseñar que al ensayo, que tendrá lugar el mismo día del concierto, serán invitados en horas de la mañana escuelas y estudiantes de música.

"Detrás de esta gala hay un gran trabajo detrás para lograr unos estándares que son de lo mejor del mundo. Esto ha sido como una pasión enorme para conseguir todos estos puntos a favor", relata María Amalia León, quien termina agradeciendo a todos los patrocinadores que han hecho este evento possible: E. León Jimenes, Cervecería Nacional Dominicana, Banco Popular, Propagas, Banco BHD, Citi Private Bank, Ernst & Young, el Grupo SID, Hotel El Embajador y, por supuesto, el Teatro Nacional, sobre todo a Carlos Veitía, quien se encargó de abrirles todas las puertas.