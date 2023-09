Aisha Syed: "Se habla mucho de la decadencia de la música clásica y mírame aquí"

La violinista dominicana Aisha Syed sigue cosechando frutos en su carrera con los que pone en alto a su patria. El próximo 25 de octubre, la artista clásica se presentará nuevamente en el Carnegie Hall (Nueva York), una de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo.

Tras tocar en julio en el famoso escenario junto a la filarmónica de las Naciones Unidas, en esta ocasión se presentará con el repertorio de las Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla y obras del maestro dominicano Rafael Solano. Ella lo asume como un nuevo reto en su carrera.

"Siempre es un reto presentarme en el Carnegie Hall. Este es uno de los lugares top de la música clásica en el mundo, entonces hacerlo por cuarta vez es un logro maravilloso, obviamente, requiere mucha preparación y mucho estudio", cuenta Aisha a Diario Libre.

Este ha sido un buen año para la violinista criolla. Además de haber debutado en la Filarmónica de Berlín, Alemania, convirtiéndose así en la primera dominicana en tocar allí, también lo hizo en Catar junto a la prestigiosa Filarmónica de Catar y realizó un recital en Jamaica acompañada del pianista Robert Williams.

Su trayectoria ha sido resaltada por medios internacionales de la talla de The Strad y Forbes. Este último la describe como "la mejor violinista que República Dominicana ha dado al mundo".

Lo que viene

Ahora, la artista se prepara para presentarse por primera vez en el National Performing Arts de Beijing (China) y para hacer su debut en Bolivia, donde estará interpretando el concierto de Piotr Ilich Chaikovski para violín y orquesta en Re Mayor. También se suman presentaciones en Europa, específicamente en España y Gran Bretaña.

Sobre las diferencias de tocar en Asia, Europa y Latinoamérica dice: "Cuando es, por ejemplo, en la filarmónica de Berlín, tengo que llegar con mucho tiempo de anticipación, porque hay un proceso no solo físico, sino también mental, de preparación. Cuando es Latinoamérica me siento más relajada".

A finales de este año, Aisha pondrá en marcha la VI Clínica Musical de su fundación Music for Life en favor de la juventud musical clásica del país. Se trata de un proyecto que desarrolla desde 2018.

"Esta será la sexta edición. Cada año tenemos entre 50 y 60 estudiantes. Poder aportar ese granito de arena como dominicana realmente es un privilegio para mí, porque a mí también me ayudó mucha gente", sostiene.

La artista es partidaria de que la juventud dominicana sí se interesa por la música clásica. Lo que hace falta, desde su punto de vista, es ponerle atención y apoyarla.

Aunque a percepción de muchos este género ha decaído, ella asegura que "siempre ha habido y seguirá habiendo un público para la música clásica porque realmente es la raíz de toda la música".

"Desde hace tiempo se habla de la decadencia de la música clásica y mírame aquí", comenta entre risas. "Yo he tenido el privilegio de tocar en los principales teatros de Latinoamérica y siempre es como un bálsamo para mí ver todo ese público joven que asiste para escuchar música clásica al 100 %, y lo disfruto muchísimo".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/13/aisha-syed.jpg

"Siempre es como un bálsamo para mí ver todo ese público joven que asiste para escuchar música clásica al 100 %" Aisha Syed Violinista dominicana “

Así se prepara

Tras tocar en gran parte de los escenarios más importantes de música clásica del mundo, Aisha asegura que los nervios y el miedo no son un problema para ella previo a sus presentaciones. Eso sí, no se duerme en los laureles: sin importar el escenario, se enfoca en prepararse para garantizar que todo salga lo mejor posible.

"Siempre me preparo. Cuido lo que como, cuánto duermo, trato de no sobrecalentar, porque al igual que los atletas trabajamos con nuestros músculos", explica.

Carrera y familia

Aisha es esposa y madre de dos pequeños: una niña de cuatro años y un varón de uno. Puede que muchos piensen que parte de lo que ha logrado como artista es porque ha puesto su carrera por encima de todas las cosas, pero resulta todo lo contrario: su familia es su prioridad, aunque admite que le ha tocado sacrificar tiempo tanto con su esposo como con sus hijos para poder llegar a donde está hoy.

"No voy a negar que he sacrificado tiempo con ellos, pero siempre tengo presente que la familia es la prioridad", resalta. A eso agrega que para ella no es opción estar ausente en la etapa de crecimiento de sus hijos por anteponer su carrera.

"Dios me ha puesto este año en una posición privilegiada, por todo lo que he logrado, pero te puedo decir que es el año en el que me he sentido más desapegada a esas cosas. Antes tenía una obsesión muy grande con cada cosa que me pasaba a nivel profesional, pero este año todo ha sucedido de una forma tan natural que agradezco a Dios, finaliza.