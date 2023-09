Feid calienta motores para su nuevo disco en Medellín

Feid, uno de los mayores representantes colombianos en el género urbano, abrió este jueves las puertas del centro de espectáculos La Macarena de Medellín, en un evento especial dedicado a sus fans y en anticipación a su próximo trabajo.

El artista, que anunció el evento un día antes, no dio muchos detalles sobre el contenido del mismo y no trascendió mucho, pero aseguró que los asistentes podrían tener un adelanto del álbum.

Fue en La Macarena donde el cantante dio sus primeros grandes conciertos. Justo hace un año lo recibió a él y a su "parche", a sus amigos, para un evento especial como sus fans con entrada gratuita.

En fotos compartidas en redes sociales se ve como Feid y sus amigos salieron al escenario y, sentados en sofás, jugaron videojuegos.

Carolina, una de las fanáticas que no dudó en asistir al evento, aseguró a EFE que Feid es único por su "esencia" y espera que su nuevo disco "juegue" con diferentes estilos.

La fila de fans vestidos con las características gafas del cantante y llenos de verde, su color insignia, esperaban ansiosos desde primera hora.

El artista de éxitos como 'Hey mor' o 'Classy 101' anunció que su próximo álbum 'Mor no le temas a la oscuridad' verá la luz el 29 de septiembre, aunque no ha dejado que sus fans esperen sin nada y no sólo dio este concierto sorpresa en Medellín, también adelantó que hará un evento de este tipo en Miami.