La Gran Manzana celebró la Herencia Dominicana en el LoanDepot Park de Los Marlins de Miami

La exitosa trayectoria musical de la orquesta La Gran Manzana fue reconocida el pasado sábado en el LoanDepot Park, después del juego entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta, en honor a la celebración de la Herencia Dominicana.

Cada año, la entidad sin fines de lucro Danf es responsable de organizar este importante evento, al que invitan a figuras importantes de la industria del entretenimiento. Este año, el reconocimiento recayó en Víctor Roque y la influyente agrupación merenguera, por su influencia y representación de la diáspora dominicana durante más de 40 años.

Después de interpretar el Himno Nacional dominicano, Roque recibió el reconocimiento por los aportes e influencia del famoso colectivo musical en la comunidad latina de los Estados Unidos, así como en Latinoamérica y, por supuesto, en la República Dominicana.

"Este reconocimiento va para cada una de las personas que estuvieron en los inicios de este gran proyecto que lleva por nombre La Gran Manzana, y para los que hoy se mantienen haciendo lo que toda la vida hemos hecho, repartir alegría, energía, buena vibra y llevar nuestra bandera con mucha dignidad a cada rincón del mundo donde nos hemos presentado", expresó Víctor Roque al recibir la distinción.

El público disfrutó la actuación de la agrupación.

Al finalizar el juego en el que los Marlins de Miami derrotaron a los Bravos de Atlanta por 11 carreras a 5, el público se congregó en la explanada frontal del LoanDepot Park para disfrutar de un concierto de La Gran Manzana, en el que no faltaron éxitos como "Mentirosa", "No me sigas más", "Rosa Blanca", "Dónde estás vida mía", "La morena", entre otros.

En estos momentos, La Gran Manzana, una de las agrupaciones merengueras más emblemáticas surgidas en la ciudad de Nueva York, se prepara para celebrar uno de los conciertos más importantes de su historia el 18 de diciembre en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua, bajo la producción de Alberto Cruz Management.

"Vamos a convertir el teatro La Fiesta en una discoteca simulando esas discotecas de Nueva York de los 80 y 90, como Copacabana, donde habrá un junte con Pablito Martínez, Willie, Tony, Brito, Henry Hierro, todos ellos, además de unos invitados especiales que más adelante daremos a conocer", informó Víctor Roque Jr.