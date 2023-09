J Noa: La rapera dominicana de 17 años que fue nominada al Latin Grammy

Señalada como el fenómeno del rap de 17 años J Noa, recibió su primera nominación al Latin Grammy bajo la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop con su canción "Autodidacta". El tema forma parte de su EP debut, Autodidacta, el cual fue lanzado en mayo y demuestra su habilidad y versatilidad como rapera, letrista y artista.

La rapera dominicana autoproclamada "la hija del rap", utiliza sus ardientes letras para crear conciencia y hablar sobre su experiencia como una mujer negra criada en uno de los barrios más peligrosos de Santo Domingo y sobre su experiencia de ser mujer dentro del mundo del rap dominado por hombres.

"Autodidacta" es la canción de mi EP que más rápido logré componer, esta nominación me hace muy feliz porque esta canción la escribí en un momento donde tenía que superarme a mí misma y tenía que demostrar lo mejor de mí, estaba enojada cuando la escribí y me obligué a mí misma hacer Autodidacta en la madrugada y salió un resultado increíble, nunca pensé estar nominada al Grammy siendo de San Cristóbal de un barrio donde hay pocas oportunidades es un reto y demostrar que sí se pueden hacer grandes cosas y que no importa de dónde sea se puede lograr. Gracias a Dios, a mi equipo y a mi talento por llevarme aquí", expresa J Noa.

La 24ª Entrega Anual de los Premios Latin Grammy se llevará a cabo en el Centro de Conferencias y Exposiciones (FIBES) en Sevilla, España, el jueves 16 de noviembre. La transmisión, producida por Televisa Univision en colaboración con Radio Televisión Española (RTVE), se emitirá a través de Univision, precediendo la transmisión estará la ceremonia de Latin Grammy Premiere.

Reseñada por medios internacionales

"J Noa, que solo tiene 17 años, ha sido una de las principales representantes de la escena del rap latino desde que irrumpió en la República Dominicana." - Rolling Stone

"La habilidad que tiene J Noa de narrar la dura realidad de su gente así como su poderosa entrega en la interpretación le ha valido ser comparada con artistas como Lauryn Hill." - CNN En Español

"El éxito de J Noa no se limita solo al mercado latino; ella está dejando su huella en el hip-hop." - Remezcla

"J Noa es el futuro del hip-hop latino." - Latina.