La lucha de Shakira por mantener su familia unida: "Mi sueño era criar a mis hijos con su padre"

La reconocida artista habló acerca de su separación con el exfutbolista Gerard Piqué y se sinceró acerca del anhelo que tenía de conservar su matrimonio puesto que creía en el "hasta que la muerte nos separe".

"Mi mayor sueño era criar a mis hijos con su padre, tener una familia. Superar los problemas, los obstáculos... y envejecer al lado de alguien. Ya sé que eso no lo voy a tener".

Como reseña Infobae, la prioridad de la cantante barranquillera era su hogar, debido a que creció con el ejemplo de sus padres que conservan un matrimonio de 50 años, soñaba envejecer junto al exdeportista español.

"Porque además mis padres han estado juntos, no sé, 50 años. Y se aman como el primer día. Entonces sé que sí es posible. Se aman con un amor de telenovela. Con un amor único, irrepetible. Mi mamá no abandona el lado de mi papá [enfermo]. Han sido siempre mi ejemplo y era lo que yo quería para mí y para mis hijos, pero no se pudo".

La intérprete de Monotonía ha sabido cómo afrontar las situaciones que se le han presentado en la vida con su mayor motivación que son sus hijos: "Cuando se destroza una familia, creo que no hay nada que pueda compensar ese dolor. Claro, tengo que seguir adelante por mis hijos y esa es mi mayor motivación".

La artista reconocida internacionalmente estuvo alejada de la industria musical por siete años puesto que estaba enfocada en su vida en Barcelona: "Es que estaba dedicada a él (Gerard Piqué). A la familia, a él. Estando en Barcelona era muy difícil atender mi vida profesional".

Para Shakira era difícil realizar una colaboración musical como las que ha sacado últimamente, debido a que no coincidía con artistas estando en España y no podía viajar porque no quería dejar a su familia para hacer música; sin embargo, ahora viviendo en Miami (Estados Unidos) tiene la posibilidad de contactar con cantantes para una colaboración.

"Era más complicado logísticamente que viniera algún colaborador. Tenía que esperar a que las agendas coincidieran o que alguien se dignara a pasar por Barcelona, o le dieran ganas o pudiese acomodarme para poder trabajar desde mi estudio. Yo no podía dejar a mis hijos e irme a otro sitio y dejar la familia, el hogar e irme a hacer música por fuera de mi casa. Entonces era muy difícil mantener el ritmo. A veces tenía ideas que no podía concretar. Ahora mismo tengo una idea y cuento con la inmediatez de poder colaborar con quien quiera. Algo ineludible de Miami y de Los Ángeles, y de los Estados Unidos en general, es que aquí tengo el apoyo logístico y técnico y los recursos, las herramientas, la gente. Viviendo en España todo eso estaba hipotecado".

En la actualidad, la cantante barranquillera ha tenido éxito en todas las colaboraciones que ha realizado con grandes artistas de talla mundial, como su más reciente lanzamiento, El Jefe, en el que se atrevió a innovar eligiendo hacer un dueto con la banda de música regional mexicana Fuerza Regida.

El nuevo sencillo habla de la vida de un hombre trabajador que sufre de los abusos laborales por parte de su empleador: "Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz", dice el coro de la canción.