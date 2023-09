La tiradera de Mozart la Para a El Alfa que ha sido aplaudida hasta por sus críticos

"Sin piedad". Así fue definida la tiradera que Mozart La Para le dedicó al exponente del dembow El Alfa. En ella, el rapero, que hace un par de años tuvo un enfrentamiento lírico con su colega Lápiz Conciente, hace gala de su soltura al momento de dedicar rimas.

En su canción, habla tanto de su aspecto físico como de sus acciones y su supuesta falta de talento.

'Esto no se trata de dinero, es del arte y del talento, de lo mal que se siente el adversario cuando lo enfrento', señala en uno de los versos.

'Suenas como una gallareta. Tú estás como un reloj de arena vida mía, mientras el bolsillo se llena, la cabeza más vacía', señala en otro.

En el tema también se mofa de lo fácil que es hacer un tema de los de El Alfa. Y lo llama 'daña feacturing'.

"No pudo haberlo dicho mejor, respeto tota", "lo que me agrada es que Morzat no tiene que decirle mala palabra para tirarle alguien y la rompe" y "No consumo Dembow pero esto estuvo wow esa fusión de rap y dembow estuvo brutal", fueron algunos de los comentarios en el video publicado en Youtube, que se ha convertido en la segunda tendencia entre los audiovisuales del país.

A continuación, el video con la tiradera

En el 2020, mientras la gente se dividió entre Mozart la Para y Lápiz Conciente por su famosa tiradera, el Alfa se definió como "el mejor", "un ejemplo a seguir" y "el orgullo de todo un país".

Todas esos halagos que el exponente urbano se realizó a sí mismo fueron por una razón, su alegría por colaborar con el rapero estadounidense Tyga, uno de los más seguidos a nivel mundial.

El cantante subió una serie de fotografías a su cuenta de Instagram donde da la primicia de sus planes musicales y de paso aprovecha para tirar una indirecta sin decir a quién está dirigida.

"Con los artistas que tu´ te suenas, son fanáticos míos", refirió el exponente que ha grabado con varios de los artistas más pegados del género urbano.

De inmediato algunos de los usuarios de Instagram empezaron a etiquetar artistas del género. Y los nombres de los protagonistas de la tiradera más comentada Mozart la Para y Lápiz Conciente no faltaron.

