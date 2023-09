Bruce Springsteen pospone el resto de su gira de 2023

Springsteen ha estado de gira con su E Street Band desde principios de año. Pero a comienzos de este mes anunció que pospondría los conciertos de septiembre en Estados Unidos debido a su enfermedad. También postergó dos espectáculos en agosto debido a una dolencia que no especificó ( ARCHIVO EFE )

La leyenda del rock estadounidense Bruce Springsteen anunció este miércoles que pospondrá el resto de las fechas de su gira de 2023 hasta el próximo año, mientras se recupera del tratamiento por una úlcera péptica.

El cantante, de 74 años, "ha continuado recuperándose de manera constante" y seguirá con el tratamiento durante el resto del año por consejo médico, según un comunicado.

"Gracias a todos mis amigos y fans por sus buenos deseos, ánimo y apoyo. Estoy recuperándome y no puedo esperar a verlos a todos el próximo año", dijo Springsteen, apodado "The Boss" ("El jefe"), en el boletín.

Springsteen ha estado de gira con su "E Street Band" desde principios de año. Pero a comienzos de este mes anunció que pospondría los conciertos de septiembre en Estados Unidos debido a su enfermedad. También postergó dos espectáculos en agosto debido a una dolencia que no especificó.

"Las fechas reprogramadas para cada uno de los espectáculos de 2023, incluidos los pospuestos a principios de este mes, se anunciarán la próxima semana y todas se llevarán a cabo en sus lugares originalmente programados", señalaba el comunicado.

En caso de no poder asistir en las nuevas fechas, se podrá solicitar un reembolso, agregaba.

Autor de grandes éxitos como "Streets of Philadelphia" y "Dancing in the Dark", Springsteen ha vendido más de 150 millones de discos.

Según la Clínica Mayo, las úlceras pépticas son llagas abiertas que se desarrollan en el revestimiento interior del estómago y en la parte superior del intestino delgado. El síntoma más común es el dolor abdominal.

Shows maratónicos

La actual gira de Springsteen, que ha abarcado la mayor parte de 2023, es la primera que realiza con la E Street Band desde 2017. Atravesó Estados Unidos antes de tocar en Reino Unido y Europa, para regresar a su país natal en agosto.

Justo antes de anunciar su úlcera, "The Boss" tocó un set ininterrumpido de tres horas en su estado, Nueva Jersey, bajo una luna llena del final del verano boreal, y en un momento se rasgó la camisa para el deleite de decenas de miles de fanáticos.

Springsteen es famoso por sus espectáculos maratónicos; el más largo duró más de cuatro horas y fue una actuación que realizó en Helsinki en 2012.

En su último show antes de hacer la pausa a principios de este mes, Springsteen interpretó algunos de sus éxitos, incluida una versión majestuosa de "Jungleland", un favorito de Jersey.

El artista también incluyó en el programa la música de su más reciente álbum de estudio, "Letter To You", una meditación sobre la pérdida y la mortalidad por parte de una de las estrellas más reflexivas del rock.