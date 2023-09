"Feefafo": la nueva colaboración musical de Yailin y Tekashi 69 que ya está dando de qué hablar

La exponente del género urbano Yailin sigue enfocada en su carrera musical con el total apoyo de su pareja, el rapero Tekashi 69.

Como reseña Telemundo en su portal, apenas este fin de semana la más viral del género urbano hizo debutar a Cattleya como protagonista del clip de ´Mía´, una dulce canción en la que expresa el amor que siente por la hija que tuvo con Anuel.

Pero la dominicana anda imparable en cuestión creativa, y este jueves 28 de septiembre, ella y Tekashi69 se unieron a su colega Ben El y lanzaron ´Feefafo´, su nueva colaboración musical, en cuyo video oficial la pareja deja ver qué tan pasional es su relación.

Hace escasas semanas, Yailin dejó verse maquillándose en camerinos revelando la sexy lencería con la que estaba preparando sorpresas, y hoy ya mostró cómo es el video de ´Feefafo´, tema con que 6ix9ine y ella esperan hacerse virales otra vez y escalar los primeros lugares de los charts a nivel mundial.

Instalados en una escenografía oscura con iluminación fosforescente, al lado del rapero Ben El, los cantantes intercalan imágenes de una fiesta de las que saben armar. Yailin es la primera en tomar la batuta para cantar así:

"Yo me perdí, yo me dejé llevar cuando te vi, con un trago fue como me enloquecí, solo una noche y toda vida te la di, y terminamos en Tel Aviv (...). Vamo´ a pasarla bien, que contigo tú estás bien, sigue mirándome, que esta noche yo te robaré".

Luego, usando el mismo conjunto de lencería brillante, pero llena de pintura negra en gran parte de las piernas y trasero, La Más Viral continúa coqueta narrando lo que 6ix9ine y ella hacen cuando ´se apagan las luces´.

Luego llega el turno de Danny Hernandez, quien viste una bomber jacket negra y una sudadera del mismo color, pero salpicada de pintura fosforescente, sin faltarle sus pesados bling blings. En el video, que hasta cerca de una hora de haberse publicado ya suma 250,000 reproducciones, también se ve a los famosos portando outfits verdes, mientras beben y se divierten.

´Feefafo´ es la tercera colaboración musical de la dominicana y el rapero estadounidense de origen mexicano. Luego de rumores de que algo se traían entre manos, en mayo, La Más Viral y 6ix9ine estrenaron ´Pa ti´. Tras semanas en las que convivieron y su colaboración se convirtió en amor; a finales de julio, Yailin y Tekashi causaron furor con ´Shaka Laka´, en cuyo exitoso videoclip se besaron en la boca, confirmando que tenían una relación amorosa.'