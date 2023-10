Amara La Negra al padre de sus gemelas: "Tú no quieres ser parte de sus vidas"

A través de un Instagram Live, Amara La Negra se desahogó al hablar de Allan Mueses, el padre de sus gemelas. La cantante, actriz, empresaria y concursante de ¡Mira Quién Baila! La Revancha (Univision) afirmó en sus redes sociales que nunca le ha pedido nada al padre de sus hijas y que ella las mantiene económicamente.

Según People en español, Amara asegura que Mueses fue al hospital a "tomar fotos" cuando nacieron las gemelas y que, cuando llegaron los papeles de registro, él se negó a darles su apellido. "Mis hijas no tienen a un padre en su certificado de nacimiento", dijo.

Amara explicó que su condición es que ella debe estar presente cuando él vea a las bebés y que nunca le ha prohibido a él ni a nadie de su familia verlas. "Esos días en los que tenía miedo se acabaron", dijo la estrella de raíces dominicanas, quien participó en el reality show Secretos de las indomables de Canela TV.

"Tú no quieres ser parte de sus vidas, tú no quieres esa responsabilidad", afirmó, acusando a Mueses de haberle deseado la muerte a ella y a su madre, la abuela de sus gemelas.

Por su parte, Mueses se defendió asegurando que quiere ser el mejor padre para Sualteza y Sumajestad, las bebés de 1 año. "Ella dijo en televisión nacional que yo abandoné a mis gemelas y no es así", dijo en un video en Instagram sobre la madre de sus hijas. "Eso no es cierto, son absolutas mentiras", añadió. "No tiene que ser así, déjame ser el padre que soy. Amo a mis hijas. Las extraño".

Mueses afirma que ve fotos y videos de las gemelas a diario. "Yo no te hice nada", le dice a Amara en el video, pidiéndole que le permita estar cerca de las niñas. "Vamos a buscar una solución. Esto no es saludable, esto no es bueno".