Bad Bunny agradece a RD en Premios Billboard de la Música Latina por el apoyo en su carrera

El artista puertorriqueño Bad Bunny agradeció a la República Dominicana al recibir el primer premio de la noche de los Premios Billboard de la Música Latina 2023 con su canción "Tití me preguntó" en en la categoría "Canción del año ventas".

"Wa,o yo siempre me trepo, aquí... por más que me trepe. Nada, gracias a todas las personas que apoyaron este tema, el álbum 'Un verano sin ti', 'Tití me preguntó', gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche también y apoyar la música latina", expresó.

El artista boricua Continuó: "El que me conoce sabe que siempre he llevado el mensaje y que he hecho mi música representando al habla hispana, el lenguaje en español, la música en español, los latinos, la cultura entera y es algo de lo que me siento orgulloso".

Asimismo, agradeció a la República Dominicana y a El Alfa por su apoyo e introducirlo al género del dembow.

"Puerto Rico este premio Tití me preguntó, la República Dominicana gracias de corazón a los que me abrieron la puerta en el dembow, El Alfa, to' el movimiento allá de la República dominicana, gracias de corazón" Ban Bunny Cantante “

Se espera que en esta edición del premio, Bad Bunny haga el estreno mundial de un nuevo tema.

Los premios se transmiten en vivo desde Coral Gables, Florida, Estados Unidos, desde las 7:00 p.m. hora local (23:00 GMT) por Telemundo y el canal de cable Universo, el servicio de streaming Peacock, la app de Telemundo y por Telemundo Internacional en Latinoamérica y el Caribe.

¡El premio a la CANCIÓN DEL AÑO (VENTAS) en #Billboards2023 se lo lleva El Conejo Malo con "Tití me preguntó".



