Bad Bunny presenta su séptimo álbum en un inolvidable concierto en Puerto Rico

El exitoso artista urbano Bad Bunny dejó a sus miles de fanáticos puertorriqueños en estado de euforia en una noche inolvidable en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

Con su característica actitud de "hacer siempre lo que le da la gana", Benito Antonio Martínez Ocasio convocó a sus seguidores para presentar su séptimo álbum, titulado "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".

A la medianoche de este viernes 13 de octubre (una fecha supersticiosa considerada de mala suerte), el artista hizo su entrada triunfal. Sentado en un elegante Rolls Royce Shadow de 1970, el mismo que ha aparecido en sus recientes videoclips "Where she goes" y "Un preview".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/13/bad-bunny2.jpg Entre gritos y aplausos, Bad Bunny expresó su agradecimiento a Puerto Rico, recordando su estrecho vínculo con la isla. (ARCHIVO)

No apto para niños

Previamente, el artista advirtió que su nuevo material no era apto para niños debido a su contenido explícito. "A los niños que se supone que no estén en este chat, este disco no es pa´ ustedes. Papá y mamá, ya leyeron... ustedes son los responsables, yo no. Bueno, ya dije", recalcó Bad Bunny a través de su canal de difusión por WhatsApp.

Entre gritos y aplausos, Bad Bunny expresó su agradecimiento a sus compatriotas, recordando su estrecho vínculo con la isla. Además, destacó su amor y cariño por su público y la emoción de actuar en el lugar que lo vio crecer como artista.

El primer tema de Bad Bunny, "Nadie Sabe", es una descripción de las últimas vivencias del cantante, incluyendo el polémico momento en el que lanza el celular de un fan mientras se encontraba en La Romana. Habla sobre la presión que vive el artista debido a la fama y se sincera sobre qué lo motiva a realizar sus temas.

Del concierto

El escenario, diseñado en formato 360 grados y adornado con bloques de heno que formaban una pirámide, acogió a colegas de la música como Arcángel, Young Miko, Feid, Bryant Myers, Ñengo Flow y otros, quienes disfrutaron junto a Bad Bunny de temas como "Fina", "Seda", "Vou 787", "Teléfono nuevo", "Mónaco", "Baby nueva" y más.

Durante la velada, Bad Bunny interactuó con su público, incluso bajando hasta la sección de Arena para firmar tenis de su propia línea en colaboración con Adidas.

El nuevo álbum "Nadie sabe lo que va a pasar mañana" ya está disponible en todas las plataformas digitales. Este proyecto musical cuenta con la colaboración de destacados productores como Tainy, MAG y La Paciencia, nombres de renombre en la industria musical.

Aunque muchos seguidores esperaban un álbum del más puro trap, el puertorriqueño se pasea por varios estilos.

Los temas del disco

- Nadie sabe – Bad Bunny

- Mónaco – Bad Bunny

- Fina – Bad Bunny ft. Young Miko (voces de Tego Calderón)

- Hibiki – Bad Bunny ft. Mora

- Mr. october – Bad Bunny

- Cybertruck – Bad Bunny

- Vou 787 – Bad Bunny

- Seda – Bad Bunny ft Bryant Myers

- Gracias por nada – Bad Bunny

- Teléfono nuevo – Bad Bunny ft Luar La L

- Baby nueva – Bad Bunny

- Mercedes carota – Bad Bunny ft YOVNGCHIMI

- Los pits – Bad Bunny

- Vuelve candy b – Bad Bunny

- Baticano – Bad Bunny

- No me quiero casar – Bad Bunny

- Where she goes – Bad Bunny

- Thunder y lightning – Bad Bunny ft Eladio Carrión

- Perro negro – Bad Bunny ft Feid

- Europa – Bad Bunny

- Acho PR – Bad Bunny ft Ñengo Flow, De la Guetto, Arcángel

- Un preview – Bad Bunny