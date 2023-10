El video con el que Nicky Jam anuncia su retiro de la música

Este martes, los fanáticos del cantante estadounidense de origen puertorriqueño y dominicano Nick Rivera Caminero, mejor conocido en el mundo artístico como Nicky Jam, se enteraron por medio de un emotivo video la noticia de su retiro de la música.

Por medio de sus redes sociales, el intérprete de música urbana publicó un emotivo video en el que anuncia su retiro de la música tras lanzar su último álbum titulado "Motivación y Superación" y con el cual haría también su última gira mundial.

"Mi gente, pronto me retiro, pero este es mi legado 'Motivación y Superación'. Coming son, mi última gira global y mi último álbum. Los Amo", escribió el cantante de 42 años.

En el clip se pueden ver varias escenas de algunos de sus videoclips más populares, así como también partes de sus presentaciones en vivo, sus premios, su interacción con sus fanáticos y sus inicios en la música.

Ante la noticia, sus más de 44 millones de seguidores en Instagram no han dejado de reaccionar a la noticia que muchos catalogaron como "triste" y "no creer".

"Eres una leyenda", "No te puedes retirar", "Bendiciones papi, tú eres una leyenda viva", "Te vamos a extrañar", "Aún estás joven pa retirarte", "Primero Daddy Yankee y después vos, no estoy preparado para esto" y "Un guerrero y una leyenda que no volverá a nacer", son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el post de Nicky.

Nicky Jam inició en el mundo de la música en 1995 con su primer EP titulado 'Distinto a los demás' y desde entonces ha tenido una carrera, aunque complicada por momentos, de las más largas en la industria del reguetón.

Algunos de sus éxitos son: "El Amante", "Cásate conmigo", "Hasta el Amanecer", "Voy a Beber", "X", "Travesuras", "Te Robaré" y "El Perdón".