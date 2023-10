La primera publicación de Daddy Yankee en medio de rumores de ruptura

El reguetonero Daddy Yankee reapareció este jueves en las redes sociales luego de que saltara el rumor de que él y su esposa Mireddys estarían en una supuesta crisis matrimonial.

El "Big Boss" aprovechó que el público está muy atento a lo que pudiera o no estar sucediendo en su vida personal y reapareció en las redes sociales con una publicación muy positiva.

Se trata de la serie "Neón" en Netflix, en la que se estrena como productor, y de paso evitó referirse a los rumores.

Con una foto sonriente y una camisa playera frente al mar, el intérprete de "Rompe", escribió: "Neon en acción. Me enorgullece anunciar que la nueva serie ya está disponible".

La serie

Neon es una serie de Netflix, que sigue a Santi (Tyler Dean Flores), un chico que busca el estrellato en el mundo del reguetón. Para sobresalir en la escena musical de Miami, Santi necesitará suerte y ayuda de expertos del negocio de la música para hacer realidad sus sueños.

¿Estrategia mediática? Llama la atención que Daddy Yankee y Mireddys González, la madre de dos de sus hijos Jesaaelys Marie y Jeremy, dejaran de seguirse en las redes sociales, días antes del estreno de la nueva producción de Netflix.

Otro rumor que manejan medios puertorriqueños es que Yamilette Ayala, la hija mayor del cantante producto de otra relación, sería la fuente de la discordia, debido a que la primogénita había estado alejada de la familia y que el cantante y su hija habrían comenzado nuevamente a crear vínculo familiar e incluso el artista subió un video saltando de un yate con ella.

También alegan que Yamilette no es muy cercana a Mireddys.

Pero, hasta el momento, son puras especulaciones.

Los mensajes de Mireddys

"En mi curriculum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas", dice uno. "No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas", dice otro. "Cuando ofendas a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpes, sácalo, entonces entenderás que siempre quedan huecos", dice un tercer mensaje de Mireddys.

Mientras que la hija de ambos, la maquillista Jessaelys, escribió: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada".

Ni Yankee ni Gónzález han hablado al respecto. De hecho, hace unos meses celebraron sus 28 años de casados.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/19/daddy-yankee-su-esposa-e-hija.jpg Daddy Yankee, Mireddys González y su hija Jessaelys. (FUENTE EXTERNA)