Diego Jaar, un cantautor que apela a la calidad y los ritmos autóctonos

Con "Tú me quedas bien" el cantautor dominicano Diego Jaar se adentra en un nuevo proceso creativo que abarca más colaboraciones y la integración de sonidos autóctonos como el pambiche. En este tema colabora con Techy Fatule, una artista con un estilo similar al suyo, y el resultado ha sido una canción con una sonoridad particular y una letra "para dedicar".

Así lo reveló a Diario Libre durante una entrevista, donde aseguró que "esta canción es con la que se ha sentido más satisfecho con el resultado".

El sencillo viene acompañado de un videoclip que muestra el proceso de grabación del tema por parte de los artistas.

"Ya lo he dicho y así ha sido. Para mí ha sido una experiencia maravillosa trabajar con Techy".

Y es que Diego se confiesa admirador de la calidad interpretativa de la cantautora. "En verdad la admiro mucho y respeto su gran profesionalismo y entrega". De hecho, asegura que disfrutó tanto la experiencia, que esto le ha despertado las ganas de incursionar en nuevos proyectos con otros artistas. "Al final, las colaboraciones son ganar-ganar, porque los seguidores se suman a las propuestas de cada artista". Además, de nutrirse con lo que presenta cada uno.

Esto quedó demostrado con esta canción, ambos muestran su interés en fusionar los ritmos locales con la música pop, logrando una interesante mezcla que define como Pambiche Pop.

Diego no es un artista de encasillarse en un estilo. De ahí que experimente con nuevos sonidos de forma constante.

"Más que un estilo musical tengo un estilo en mis letras, mis canciones cuentan una historia", señala.

Su proceso creativo

Para él la música es un estilo de vida.

"Yo tengo que hacer canciones de todo lo que me está ocurriendo. Si tengo mal de amores, pues hago canciones de mal de amores. Pero si hay un pleito político en el país, pues hablo de eso", confiesa.

No es de encasillarse en un sólo estilo musical, de ahí que experimente todo el tiempo musicalmente hablando, pero hay algo que no negocia: la calidad.

"Lo que marca eso es que mis canciones cuenten cosas. Yo me encargo de que cuando una pesona escuche una canción, la letra lo mueva por dentro", confesó a Diario Libre.

Para él la música tiene ese poder. "La música tiene el poder de alterar al ser humano y su alma, por eso es que, cuando escuchas esas canciones, te pones a llorar, te pones feliz, te recuerdas de un amor de chiquito, te sientes impotente... yo lo quiero usar para eso, para generar ese tipo de emociones", detalla.

La primera vez que Diego se enfrentó con la popularidad masiva fue durante su presentación en Dominicana´s Got Talent. Él nunca pensó que cantando sus propias canciones lograría conectar con el público popular, al punto de llevarlo a la final.

"Nunca pensé que algo tan íntimo iba a generar lo que pasó", admitió el artistas en ese momento.

Diego Jaar no es un improvisado en la música. Tiene varios años compartiendo su talento como cantautor con el público local a través de sus shows en vivo y las diversas plataformas digitales. Sin embargo, desde hace un tiempo lo ha puesto en un segundo plano para dedicarse a su otra pasión, el mundo de la publicidad y la cinematografía, hasta ahora.

"Volví a hacer música y volví a creer. La música no me cuesta trabajo, me fluye. Es casi todo para mí. Es mi lenguaje", sentencia.

Dos años después, Jaar asegura que es un artista mucho más comprometido con su arte que quiere dar a conocer al mundo los sonidos de República Dominicana, país que califica como impresionantemente musical y sonoro, donde "hay géneros que necesitan ser más conocidos".

Con canciones como "Tú me quedas bien", Diego ha podido impulsar este estilo musical y ha llegado a países de centro y sur América, lo que deja demostrado que, cuando la calidad existe, las fronteras musicales son invencibles.

Hay un mercado emergente e interesante para los artistas que apuestan por un estilo menos comercial. Él lo sabe. Sin embargo, reconoce que hay público para todos y no descarta cantar con algún artista del género, siempre que tenga el compromiso musical que él maneja. Aunque no lo haría por moda sino por conexión musical.

"Entiendo que no solo los artistas urbanos se pueden pegar. Sí es cierto que ahora mismo la música urbana tiene un apoyo masivo debido a su tendencia, pero también entiendo que en tiempos modernos y tan globalizados como los que vivimos, cualquier género o canción puede tener la capacidad de "pegarse". l