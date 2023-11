J Noa, la rapera dominicana de la que muchos están hablando a nivel internacional

A sus escasos 18 años, la rapera dominicana J Noa ha logrado más que otros artistas del género que le triplican la edad. Protagonizó uno de los shows mejor valorados, Tiny Desk Concerts, recibió su primera nominación al Latin Grammy bajo la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop con su tema "Autodidacta" y la revista Rolling Stone la calificó como una de las principales representantes de la escena del rap latino.

El éxito de J Noa no se limita al mercado latino, también está dejando su huella en el hip-hop. Sobre su meteórico ascenso en la escena del rap internacional habló para Diario Libre.

Para ella ser reconocida por su talento, al punto de ser comparada con grandes del género, le llena de satisfacción. "Es una experiencia muy bonita porque no hay muchas mujeres representando el rap. O sea, hay muchas mujeres en la industria que están rompiendo, pero no a nivel de rap".

Sin embargo, reconoce que es una responsabilidad que decide asumir a sus 18 años.

"Yo siento que esto es una responsabilidad muy grande, pero a la vez muy importante para mi carrera. También me pongo muy contenta porque yo nací el otro día, y estoy haciendo cosas que hay gente que tiene que durar pila de tiempo para conseguirlo, tú sabes. Entonces, yo lo que estoy es orgullosísima de mí".

Y es que este reconocimiento no llega de manera fortuita, de hecho, J Noa asegura que comenzó a rapear casi al mismo tiempo que hablar. "Tengo 18 años, soy de San Cristóbal, y estoy haciendo rap desde que tengo uso de razón. El recuerdo más claro que tengo de esto es cuando yo tenía cinco años. Y estoy aquí representando el patio en todos los lados. El rap para mí es mi media naranja. Yo soy la otra mitad. El rap y yo somos uno. Porque yo te puedo crear otro ritmo, pero yo soy rap. Por donde quiera que vaya, yo soy rap".

"Con el tiempo me fui dando cuenta de que esto es un género y tiene diferentes ramas y todo, tú sabes", agregó.

A J Noa le llegó la fama fuera antes que en el país.

"Mira, creo que eso es el ejemplo claro de que nadie es profeta en su tierra. Porque para poder dármela (ser popular) aquí, tuve que romper en otro lado. O sea, tuve que cruzar para allá, hacer un género allí, para que la gente aquí me la pueda dar (apoyar). Entonces, eso también es un punto a mi favor, de que yo no tuve que rodar aquí en el piso para buscar el apoyo de la gente", dijo.

Frente a millones

Fue el Tiny Desk (concierto organizado por un programa de radio en Washington, con 8 millones de suscriptores en Youtube y más de mil millones de visitas, donde han participado Dua Lipa, Sting y Natalia Lafourcade, entre otros) que la descubrió en internet y la colocó en el radar de los expertos del rap. Ahí demostró un nivel superior al de muchos consagrados.

"Después que se da el Tiny Desk, se amplía, tú sabes. Así que yo no tuve que esforzarme mucho aquí, es un orgullo para uno cuando no tiene que estar rodando de aquí para allá, te la puse allá y me la dieron aquí".

Para ella en el país hay demasiado talento, pero falta apoyo. "En verdad, el rap de aquí es otra vaina porque tiene otro flow. O sea, tú escuchas, por ejemplo, el rap argentino, que es durísimo. Pero es como el saoco (estilo) de aquí, que es como más contagioso. Siento que el rap de aquí es duro, lo único que no está en su mejor momento, porque ahora está la gente enfocada en otra cosa. Pero si le prestásemos más atención, creo que el rap de aquí se puede ir lejísimo".

Y añade: "Aunque yo me estoy encargando de mi parte, sola no puedo hacerlo".

No se siente discriminada por ser mujer en un género dominado por hombres.

"A mí no me importa lo que los tigres piensen. O sea, si ustedes son duros, ¿qué? Yo soy dura en mi área, yo me la voy con cualquiera en una pista, yo no le tengo miedo a nadie. Ahora, sé que eso también va de la mano con la autoestima dentro de tu carrera. Yo soy de las personas que no espera que nadie le diga ´tú eres dura´. Y eso es algo que creo que cada artista debe tener, no esperar la aprobación de nadie".

"El artista tiene que estar claro que no todo el mundo te va a apoyar y eso es algo que yo tengo bien claro; no ando buscando la aprobación de nadie", agrega.

"Eso es lo que tienen que hacer las mujeres. Respete su talento y no esté esperando que nadie se la dé. Yo no pensé que iba a conseguir una disquera, que iba a tener este equipo tan maravilloso. No pensé que iba a lograr nada de eso. Y fue un poquito difícil porque, cuando estás joven, tienes la desesperación y, en mi caso, yo estaba obsesionada con la estabilidad en mi trabajo. Cuando me veo logrando todo esto, yo duro pila (mucho) para procesar las cosas que me pasan. Y siempre estoy agradecida de Dios".

J Noa es nativa de San Cristóbal. Allí vive con su madre. Ella es la penúltima de las cuatro hijas, su hermana más pequeña tiene ocho años. Vive con su mamá y su sobrina. "Somos una familia pequeña".

La rapera dice estar lista para presentarse en RD con su banda, algo que no es tan usual en el género urbano local. "Vienen muchísimos shows, hice uno recientemente el 6 de octubre en el Lincoln Center, donde estaban todos los dominicanos apoyándome, fue una cosa increíble y vienen también canciones nuevas", concluyó.

Nominada al Latin Grammy

J Noa está feliz por su nominación al Grammy. "Soy la única artista del género urbano que está representando el patio en este premio. Yo sé que hay mucha gente que cree que eso fue comprado, pero ´mi gente´ yo no estoy en olla, pero no tengo dinero para darle a los miembros de los Grammy para que me nominen, esto fue sudado, esto yo me lo gané con mi letra limpia y haciendo la cosa bien sin hacer controversia", dice orgullosa sobre la nominación al importante galardón. La rapera está en una etapa de su carrera que hasta los haters valora. "Estoy en un nivel ahora mismo que las cosas negativas me motivan. A mí no me importa que fulano diga esto. Yo he madurado mucho en ese sentido".

Lo nuevo

La rapera está lista pasa subir a tarima con su banda, algo que no es tan usual en el género urbano local.

"Vienen muchísimos shows, hice uno recientemente el 6 de octubre en el Lincoln Center allá estaban todos los dominicanos apoyándome fue una cosa increíble y vienen también canciones nuevas, ahora en este último viaje se grabaron muchas, pero no puedo dar luz porque son colaboraciones importantes y no puedo estar hablando hasta que no se tenga la certeza de que eso va a salir".

J Noa en tres preguntas

¿Dónde te ves a corto plazzo, musicalmente hablando? No tengo una visión de dónde yo me pueda ver lo que sí sé es que yo voy a romper a nivel internacional antes que nacional y después que rompa a nivel internacional entonces voy a romper aquí tú sabes, pero ya yo me voy internacional en verdad, yo me voy demasiado dura de aeropuerto para allá".

¿Con quién te gustaría colaborar? A mí me gusta el flow de Rosalía. Me gusta como artista.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes que, cómo tú, buscan uun futuro en la música? Que no esperen la aprobación de nadie, si sienten en su corazón que lo están haciéndote bien, pueden buscar ayuda para expandir su música que lo hagan, pero manteniendo su altura, que no se tiren por el piso".