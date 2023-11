Una celebración del merengue en el Súper Ultra Mega Merengazo 2023

A lo largo de su historia, el merengue ha tenido momentos épicos, pero el que se vivió este domingo en la ciudad de Jarabacoa con el Súper Ultra Mega Merengazo 2023 quedará en la memoria colectiva como uno de los espectáculos más trascendentales que registran las páginas de oro de este género.

Este evento no solo fue una celebración del merengue que hizo vibrar la encantadora naturaleza de La Confluencia, sino también un tributo a la pasión, el talento y la dedicación de artistas que han elevado el ritmo de la güira y la tambora a niveles inimaginables, como Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Milly Quezada, Sergio Vargas, Ala Jaza, Ramón Orlando, Bonny Cepeda, Miriam Cruz, Jandy Ventura y El Legado, Peña Suazo, Banda Real, El Conjunto Quisqueya, Kinito Méndez, Rikarena, Fefita La Grande, Silvio Mora, Kiko El Presidente, Grupo Afuego, Aramis Camilo y Osvaldo y sus Clásicos.

A esta constelación de estrellas artísticas, el presidente Luis Abinader, el senador Ramón Rogelio Genao, el alcalde Yunior Torres, Banreservas, Cerveza Presidente y el productor Luis Medrano, les dedicaron medallas y certificados por sus aportes a la música dominicana.

Sin duda, el Súper Ultra Mega Merengazo 2023 se convirtió en un hito cultural, donde la música trascendió las barreras del tiempo y el espacio, conectando a las personas a través de la poderosa vibración del merengue.

Los aplausos y la algarabía del público resonaron en cada rincón de Jarabacoa desde que el espectáculo inició a las 3:00 de la tarde con la entrega de Osvaldo y sus Clásicos, una representación local que puso al descubierto el gran talento y la notable contribución de Jarabacoa al ritmo nacional de los dominicanos.

La música puertorriqueña también tuvo su momento estelar con la actuación del grupo A Fuego, que cautivó al público con adaptaciones refrescantes de temas como "El beso que no le di" y "Amigos con derecho". No podía faltar su éxito más reciente, "Bebé dame", una colaboración con Elvis Crespo lanzada en abril de 2023. Además, la agrupación hizo un tributo especial a sus raíces al interpretar "No la voy a engañar", la canción que les abrió las puertas en la tierra del merengue.

Luego de su impresionante concierto en su natal Altamira, el maestro Wilfrido Vargas reservó otra inigualable presentación para el "Súper Mega Ultra Merengazo". Con su súper orquesta, que incluye 13 músicos y voces de lujo como Eddy Rafael, Vicky María y Mike Trivino, implantó la alegría que emanan de sus grandes clásicos "Mami qué será lo que quiere el negro", "Abusadora", "Comején". Antes de partir hacia Puerto Rico se despidió con "El jardinero" y agradeciendo el reconocimiento de varias instituciones por sus aportes al merengue. Un momento muy especial que compartió con el empresario y productor artístico José Tejeda, quien también fue honrado por ser pionero en la proyección internacional de la música autóctona dominicana.

El merengue de tierra adentro hizo gala con una representación de lujo, con Kiko El Presidente que apostó a temas como "Vamos Pa´ la playa" y "El ramillete", entre otros. El merengue típico también resonó fuerte con otra de sus máximas representaciones de estos tiempos, Banda Real, que entregó un repertorio brillante en el que no faltaron "Esa mujer", "La rubia y yo" y "Quien". Y La gran soberana, Fefita La Grande, calibró más a la multitud con un repertorio que amasó temas como "Té menea o te apea" y "La chiflera".

Presentadores de lujo, como Jochy Santos, Aquiles Correa, Rubio Charlie, Julio Clemente, Audry Bremont y Ashley Michelle, quienes recibieron sus medallas de las manos del senador Ramón Rogelio Genao y el alcalde Yunior Torres, mantuvieron fluyendo con maestría la diversidad de estilos, desde los clásicos hasta las innovadoras fusiones, creando una sintonía única que resonó en los corazones de todos los presentes.

Cada nota musical, cada movimiento en el escenario, fue un testimonio del amor por la música y la conexión profunda entre los artistas y los fanáticos. Muestra de esto fue la soberbia actuación de la reina del merengue, Milly Quezada, quien a ritmo de himnos como "Volvió Juanita" y "Solo contigo", entre otros, puso a vacilar al público con una impecable orquesta.

Jandy y "El legado" conectó de inmediato con el repertorio que heredó de su padre, Johnny Ventura, para seguir llenando de alegría a la gente con "Salsa pa' tu lechón", "El cuabero", "Cabo e´ Vela" "Pide lo que tú quiera" y "El pingüino".

La inigualable cartelera de estrellas brilló mucho más con la actuación del mayimbe, Fernando Villalona, con temas como "Tabaco y Ron", "Amaneciendo". También logró una intensa conexión con su balada "Delirante Amor" y el himno que no puede faltar en sus presentaciones "Baile en la calle".

La fiesta siguió en alta cuando Ala Jaza tomó el control con las notas de "Que digan lo que quieran". El público se abrazó a un cancionero que añadió "Simplemente gracias", "Te soñé" y un medley de "A donde vayas", "Ay no sé qué hacer" y "Es mi vida".

Lo propio hizo "El Negrito de Villa", Sergio Vargas, atrapando en un solo suspiro a una multitud que bailó y coreó a todo pulmón éxitos imperecederos como "Qué te has creído", "Si algún día la ves", "Madre mía", "La ventanita", "La pastillita" y se despidió de un público pidiendo más.

El Conjunto Quisqueya pisó por primera vez Jarabacoa y de qué manera. En medio de la algarabía dedicó un súper popurrí para poner en ambiente navideño a los miles de asistentes que se pararon de sus asientos y corearon estos grandes clásicos.

Sin perder tiempo, Miriam Cruz escogió lo más intenso de su repertorio, como "Eso es cosa de él", "La loba", "Juana la cubana" y "La carnada", para que la fanaticada vibrara con su presentación en compañía de una envidiable orquesta.

A las 12 de la medianoche, el maestro Ramón Orlando conectó con un público que llevaba once horas bailando y cantando sin parar. Pero tener en un escenario a un artista de esta dimensión es un motivo para sacar energía y vacilar "Weo" o "No hay nadie más".

Una de las grandes sorpresas de la noche fue disfrutar en un mismo escenario a los hermanos Bonny y Richie Cepeda, una combinación de lujo que logró el Súper Mega Ultra Merengazo. El público no tardó en rendirse ante las melodías de "Una Fotografía", "Me tiene chivo", "Estoy caliente", "Asesina" y "El doctor".

Directamente de Ecuador, Kinito Méndez aterrizó bien temprano en República Dominicana para estar presente en este histórico carrusel de estrellas del merengue. "El baile del sua sua" y "Cachamba", entre otros, y compartió la presentación con Rikarena, para deleitar a los asistentes con el tema "Cuando el amor se daña".

Aramis Camilo también hizo presencia con su artillería pesada de clásicos como "Susana" y "El motor". Y para cerrar el espectáculo con broche de oro, Peña Suazo y su Banda Gorda lució soberbio a la 1:50 de la madrugada del lunes con sus éxitos "Yo traigo fuego", "Necesito una mujer", "Yo sé que Dios me tiene a mi lo Mío", "Mi mujer me gobierna", "Yo sigo subido en el palo", y para completar la cartelera combinó a Silvio Mora con "Carrito rojo de carrera" y "Llegó el pavo".

El Súper Ultra Mega Merengazo 2023 demostró que este género musical es más que ritmo y letras; es una expresión artística que trasciende el tiempo y el espacio, uniendo a las personas en una celebración colectiva de la cultura dominicana.