Tiktoker venezolana acusa a Anuel de ser el padre de su hijo y rechazarlo por ser "blanco"

El exponente urbano Anuel AA se encontraba aislado de las redes sociales tras la cirugía de apendicitis a la que se sometió, sin embargo, ha vuelto a la controversia luego de que una joven venezolana afirmara que él es el papá de su hijo, pero que no lo quiere reconocer.

En Instagram diversos medios reprodujeron el video en el que una chica hace las acusaciones en contra de él.

'Todo empieza porque cuando él dio un concierto en Venezuela, nosotros tuvimos una pequeña aventura, de eso, yo quedé embarazada', cuenta en sus historias de Instagram, junto al bebé.

Asegura que ella afirma después que cuando dio a luz, buscó al intérprete de '¿Qué nos pasó?' para que reconociera al bebé y la apoyara económicamente para su manutención.

'Él cuando vio al niño, se dio cuenta de que era blanco, y por eso lo negó: solamente por su color', sentenció en su relato.

'Porque dijo que no era su hijo, que cómo iba a ser posible que tuvo a su hijo y es blanco, que eso es imposible porque no tiene hijos blancos, que todos sus hijos son morenos, que esto y que el otro. De esta manera fue que él no se quiso hacer responsable', sumó.

En su explicación, asegura que supuestamente le indicó al puertorriqueño que podía hacer una prueba de paternidad para que estuviera seguro, y que le recalcó que 'el niño necesita un padre presente en su vida'.

'Lo peor es que ni siquiera le da dinero, no le da para el champú, ni para (pañales), y el bebé necesita', añadió.

La joven asevera que aparentemente tomó la decisión de 'ya no buscarlo más, no mendigarle amor ni nada' a Anuel AA; sin embargo, lanzó otra imputación.

'Lo peor del caso, es que ahora él decidió buscarlo y me demandó porque yo ya no quiero que él vea a su hijo. Ya yo me cansé de andar atrás de él mendigándole que le dé amor al niño, dinero', enunció.

Ella terminó el clip afirmando que: 'No es posible que una madre salga adelante sola con su hijo, y de la noche a la mañana salga el padre queriendo estar con él y hacerse responsable'.

'Tengo miedo de si me llega a pasar algo malo, porque esos hombres con poder son muy peligrosos, y yo tengo miedo de que me quite a mi hijo', dijo.

Joven que acusa a Anuel AA publica en TikTok videos con historias falsas

Luego de que la grabación tomara relevancia, el portal Televicentro dio a conocer que la joven que aparece en él es la usuaria de TikTok 'Nebrazkha'.

En una revisión de su perfil, se puede constatar que, desde hace meses, ella ha publicado varios videos en los que hace referencia a presuntas anécdotas con Anuel AA.

Además, en otras grabaciones asegura haber sido ella la chica a la que Bad Bunny le arrancó el celular de las manos, suceso ocurrido el pasado mes de enero en República Dominicana, y que Cardi B le 'aventó un micrófono en la cara'.

En la descripción de su perfil, se lee como explicación: 'Me dicen Alicia en el país de sus mentiras. Lo único real acá es mi nombre'.

'Nebrazkha' ha hablado de historias sobre Bad Bunny y Cardi B. Crédito: 'Nebrazkha'/TikTok

Entre tanto, de acuerdo con un reporte del diario La Opinión, un internauta en Instagram ya desmintió que lo que ella indicó sobre que su retoño también lo es del reguetonero sea verdad.

'Eso es falso, yo la conozco a ella, el papá del bebé siempre ha estado presente y se llama Ángel, el uso excesivo de drogas es nocivo para la salud mental', cita el medio a la misiva de dicha persona.

En un tiktok que 'Nebrazkha' colgó el 7 de noviembre de 2022, se aprecia el momento en el que, después de dar la bienvenida a su bebé, un hombre lo sostiene en sus piernas.

Por el momento, ni Anuel ni los integrantes de su equipo de trabajo no se han pronunciado acerca de la inculpación que se le está realizando.