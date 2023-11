Pimpinela llena de amor y remembranza el Teatro La Fiesta

A sus 40 años de carrera musical, los hermanos Lucía y Joaquín Galán continúan "Siempre juntos", tocando corazones y moviendo multitudes al ritmo de las canciones de su legendario dúo, Pimpinela.

Una muestra de ello es el concierto dedicado al amor y a la remembranza que ofrecieron la noche del lunes 13 en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, a casa llena, donde en casi tres horas entregaron lo mejor de su trayectoria artística. El reencuentro del dúo argentino con su público dominicano inició justo a las 9:18 de la noche cuando se abrió el telón, que dejó ver un emotivo video en el cual los exitosos hermanos hicieron un recorrido por su historia familiar y profesional.

"Amor de hermanos" fue el tema que trajo a Pimpinela al escenario. Vestidos de negro, uno salió del lado derecho del escenario y el otro por el lado izquierdo, y así se mantuvieron durante la velada completa, aunque su complicidad era evidente.

"Esto no es amor", "Yo que soy", "Nunca más" y "Olvídalo" fueron los primeros éxitos que Pimpinela entregó a sus fanáticos, en un escenario adornado por dos sillas blancas, en medio una mesita con un ramo de flores y un par de copas.

Debido al tiempo limitado para entonar todos sus éxitos, el dúo hizo un medley que incluyó temas como "Vivir sin ti", "Una flor", "Olvídame", "Como le digo", "Mentía", "Nunca más" y "Ese estúpido", entre otros.

Las colaboraciones de Pimpinela no podían faltar en este concierto. Se incluyeron en su cancionero "Por ese hombre", grabada con el cantante español Dyango, y "Entre la espada y la pared", con el fallecido cantante mexicano José José. Estos temas fueron acompañados de sus respectivos videos musicales.

Más de 20 canciones fueron entonadas por Lucía y Joaquín, quienes se hicieron acompañar de una orquesta compuesta por cinco músicos, dos coristas y su efusivo público, que coreaba cada uno de los temas.

Honor a la familia

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue dedicado a la familia. Aquí los hermanos, hijos de inmigrantes españoles que llegaron a Argentina, revelaron que su fenecida madre, María Engracia Cuervo Álvarez de Galán, fue quien los animó a cantar juntos.

"Recuerdo a mamá que nos insistía que hiciéramos las cosas siempre juntos (...) Insistía: 'Joaquín, canta con tu hermana que lo hace muy bien'. A veces cierro los ojos y todavía la escucho", sostuvo Joaquín. Inmediatamente, en una pantalla gigante que la pareja tenía detrás, se proyectó un video en el que la madre de ambos reitera el deseo de que sus hijos cantaran juntos.

"Me gustaban mucho las canciones, como quedaban las dos voces, pero ellos no querían saber nada, sobre todo Joaquín, que decía que dónde iban a cantar dos hermanos, que qué iban a parecer, qué canciones iban a cantar, así que a mí me toca insistir nada más", recordó en el video la señora.

Doña María Eugenia agregó que "cuando uno tiene un sueño, lo sigue y lucha por él, a la larga lo logras, creo que no me equivoqué". Estas palabras motivaron el aplauso de los presentes, seguido del tema "Siempre vivirás", que el dúo dedica a su madre.

A continuación, Lucía manifestó que cuando seres queridos e importantes parten de este mundo, el dolor no se va del todo y "queda guardado donde no molesta".

"La canción que viene ahora también tiene que ver con esto, porque en el año 85 ese asturiano español del que hablaba mi hermano, nuestro padre, Joaquín, partió de un paro cardiaco mientras nosotros estábamos en Puerto Rico y un tiempo después surgió esta canción: 'El amor no se puede olvidar'".

Después de dedicarles este espacio a sus progenitores, Pimpinela montó en el escenario un comedor para escenificar una cena familiar y cantar el pegajoso éxito "La Familia", el cual tocó fibras sensibles de los presentes y fue entonado con entusiasmo por la audiencia.

Y como este concierto estaba dedicado al amor, temas como "Cuando lo veo" y su segunda parte "Lloro", no podían faltar, los cuales fueron recreados con sus videos, que motivaron aplausos y risas, porque se trata de una historia de amor entre una señora y un joven.

Luminarias felicitan a Pimpinela

En medio del show se hizo un paréntesis porque amigos y colegas de Lucía y Joaquín dedicaron unas palabras a través de un video por las cuatro décadas de Pimpinela. Entre ellos Gloria y Emilio Estefan, Julio Iglesias, Ricardo Montaner, Luciano Pereyra, Santiago Segura, Maluma, entre otros.

Temas de pelea

Los emblemáticos temas que recrean las peleas de pareja no podían faltar en este show, en el cual Pimpinela mostró que mantiene su estilo y voz intactos. "Pega la vuelta", "Hay amores que matan" y "Una estúpida más" fueron interpretados con el característico sello de dramatismo como solo los hermanos saben impregnar.

Para cerrar con broche de oro, Pimpinela interpretó el bailable y jocoso sencillo "Cuánto te quiero", con el cual todo el público se puso de pie para bailar y cantar. El dúo deseó que la Navidad que se aproxima traiga mucha felicidad para el pueblo dominicano.

Finalmente, a las 11:30 de la noche, mientras los hermanos Lucía y Joaquín se despedían del escenario a ritmo de "Hermanos", recibieron dos arreglos de flores de parte del público, como muestra del amor y admiración hacia el dúo más antiguo de América Latina.