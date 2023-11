Bad Bunny es nombrado por Forbes como el "Rey del Pop"

El cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny ha sido nombrado como el "Rey del Pop" en la portada de la revista Forbes Latinoamérica.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, es parte del cover "30 under 30" de las personalidades menores de 30 años exitosas y poderosas. "El conejo malo" tiene 29 años.

La revista destaca que ha sido el artista más exitoso en Spotify con 35,9 mil millones de reproducciones. Su canal de YouTube ha atraído más de 32 mil millones de visitas, más que las de Justin Bieber, Ed Sheeran y Taylor Swift.

"Es un artista multidimensional cuyos cuatro anteriores álbumes incorpora diversos ritmos, como el hip-hop, reggaeton, pop latino, trap puertorriqueño y la música mexicana. La multitud reunida esta noche refleja ese amplio espectro musical: cientos están vestidos con camisetas blancas y gorras azules como en su canción "Un Preview." Otros lucen los sombreros de vaquero de "Where She Goes". Muchos simplemente usan unas orejas de conejo", Reseña Forbes.

En la entrevista el intérprete de "Perro negro" destaca su orgullo por llegar donde está hablando español: "El español es parte de mí, es parte de mi ADN... Me gusta, donde quiera que voy, llevarlo y hablarlo. No porque quiero implantarlo, si no porque eso es lo que soy."

Aunque el año pasado, Bad Bunny ganó unos 88 millones de dólares, el puertorriqueño afirma que no solo se trata de dinero.

"No se trata del dinero todo el tiempo," dijo Bad Bunny sobre cómo elige socios. "Se trata de cuánto me gusta la marca y cuánto van a respetar mi creatividad."

Su gustos musicales vienen heredados de sus padres. "Yo escuchaba mucha salsa por parte de mi pai´, muchas baladas y merengue por parte de mi mamá. Pero siendo un niño de los 90, obviamente quería escuchar el reguetón y el rap también", dice Bad Bunny en una entrevista con Forbes en su español nativo. "Hay muchos artistas de diferentes géneros, países y épocas que siento que están dentro de mí", comenta.

"Queda por ver si Bad Bunny tiene el poder de permanencia de décadas como Madonna o Prince. Pero no espere que pase demasiado tiempo relajándose junto a la piscina en una de sus mansiones. Siente su obligación hacia esos millones de fanáticos, tanto en línea como fuera de ella", dice la publicación sobre el cantante.

El título "Rey del pop" lo ostenta la leyenda Michael Jackson (1958-2009) y el del "Rey del pop latino" el puertorriqueño Ricky Martin.

A Bad Bunny también lo han definido como el "Rey del trap" y "Rey del reguetón", que tienen Daddy Yankee y Don Omar.

En las redes sociales no han faltado comentarios como: "Michael Jackson viendo cómo le dicen "Rey del pop" a Bad Bunny", "El día que Bad Bunny tenga 1g del talento para cantar, bailar, producir y componer al nivel de Michael Jackson, discutimos el título de "Rey del Pop", pero como eso nunca va a pasar porque para empezar, el wey hace reguetón no POP, se cierra este tema","A mi no me interesa quien piense que Bad Bunny es el "Rey del pop", a MICHAEL JACKSON me lo respetan".

