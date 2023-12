El alma retro de Kevin Johansen y Natalia Lafourcade se unen en 'Puntos Equidistantes'

El cantante argentino-estadounidense Kevin Johansen estrena junto a la mexicana Natalia Lafourcade la canción 'Puntos Equidistantes', por lo que destacó este domingo en una entrevista con EFE la gran amistad que los une para crear así "un acompañamiento entre dos almas retros".

"La voz de los dos está en puntos equidistantes todo el tiempo. Es como un acompañamiento. El punto en común es que ella tiene un alma retro, pero es retrofuturista, dando esa modernidad que trae a lo tradicional", remarcó.

Además, el artista añadió la gran amistad que comparte con Lafourcade desde hace muchos años y cómo, "desde el afecto y el aprecio por el arte", han encontrado oportunidades para colaborar en expresiones artísticas compartidas.

"Cuando hay una confianza y una amistad tan fuerte es como que se desdibuja la línea y el disfrute y la parte creativa van de la mano tan armónicamente y orgánicamente que uno no se da cuenta que está trabajando", subrayó Johansen.

En cuanto al significado de la canción, el artista expresó que la letra sirve como una oda al escapismo compartido por todos, y que el mensaje fundamental es la conexión que trasciende las distancias.

"Es la necesidad de escapar de nuestra realidad con un amor y encontrarnos con ese amor, que está lejos y acortar esa distancia ya sea a través de la telepatía o físicamente", dijo.

Su próximo concierto en Ciudad de México

El próximo 29 de febrero, según señaló Johansen, él y el historietista e ilustrador argentino Liniers compartirán escenario en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Ciudad de México.

"Que me hayan dado cabida en México es este gran halago y un gran mimo al alma y compartir con el público mexicano, es puro disfrute para nosotros", enfatizó.

Adicionalmente, el cantante resaltó que durante el concierto se presentarán canciones inéditas de su último álbum, 'Quiero Mejor', asegurando que el espectáculo será una oportunidad para "continuar haciendo de las nuestras".

En relación a Liniers, quien ya ha repetido en diferentes ocasiones en conciertos, destacó que es un dibujante que aporta una perspectiva única y novedosa, "trayendo otra cosa a la mesa".

"Él hace algo que no se escucha y yo hago algo que no se ve, que es la música. Entonces es un complemento ideal, nos lo pasamos muy bien juntos y la gente disfruta de ese complemento", remarcó.

Johansen concluyó la entrevista sin confirmar la participación de Lafourcade, reciente ganadora de tres Latin Grammy, en su próximo concierto en Ciudad de México, aunque expresó su esperanza de coincidir, ya que, según él, la música "es el arte de combinar horarios".

