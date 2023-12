Cher, Elton John y Manuel Turizo compiten con Mariah Carey por la corona de esta Navidad

Aunque Mariah Carey siga inamovible como reina de la Navidad a nivel mundial, son muchos los artistas que en 2023 se han sumado a la causa festiva con versiones o villancicos de nuevo cuño, véase astros latinos como Manuel Turizo, figuras "indies" como Eels y veteranos como Elton John y Cher.

A sus 77 años, la diva estadounidense ha probado este género por primera vez en su vida con un álbum titulado sencillamente 'Christmas', el primero con canciones nuevas desde que hace 10 años publicara 'Closer to the truth'.

En su repertorio aparece un tema firmado por Sarah Hudson, autora asimismo de 'Levitating' y 'Physical' de Dua Lipa. Se trata de 'DJ play a Christmas song', que, al coronar en EEUU lo más alto de la lista de descargas digitales en canciones de estilo 'dance', ha convertido a Cher en la primera mujer que cosecha un número 1 en siete décadas diferentes.

Más artístas prueban el espíritu navideño

Por su parte, Elton John ha aprovechado el 50 aniversario de su clásico de 1973 'Step into Christmas' para lanzar un EP con siete cortes que recoge buena parte de la producción navideña que el artista ha escrito junto a su inseparable Bernie Taupin en estos años.

Ahí están 'Ho! Ho! Ho! (Who'd be a turkey at Christmas)', que fue la cara B de aquel sencillo del 73, así como 'Calling it Christmas' junto a Joss Stone o la antibélica 'All quiet on the western front', publicada como parte del álbum 'Jump up!' (1982) y de la que, tras ser interpretada en una Nochebuena de aquel año, el británico dijo que era "el single menos vendido de la historia de Phonogram".

Igualmente su compatriota Sam Smith ha recurrido a la fórmula de reunir en un EP su dispersa producción pensada para estas fechas, concretamente cuatro temas: 'The lighthouse keeper', 'Palace', 'Night before Christmas' y su versión de 'Have yourself a merry little Christmas'.

Rock de Bon Jovi y jazz con Gregory Porter.

Otros que ya habían cultivado con anterioridad el ámbito de estas canciones son los roqueros Bon Jovi. Ya fuese como banda o con su líder en solitario, a pasadas reinterpretaciones como 'Christmas all over again' de Tom Petty suman este año la inédita 'Christmas isn´t Christmas'.

"Es una canción que escribí sobre la familia, el sentimiento de que la Navidad realmente no es Navidad sin ti, que puede traer muchos recuerdos a la gente; me gustó darle la vuelta y saber que gracias a ti la Navidad es Navidad", ha declarado Jon Bon Jovi sobre este corte grabado recientemente en Nashville.

Manuel Turizo, responsable del gran éxito mundial 'La bachata', encendió este año las luces del Rockefeller Center de Nueva York y allí cantó 'It's beginning to look a lot like Christmas'. Así como tantos 'crooners' la han hecho suya desde 1951, el colombiano la llevó a su filosofía de música urbana latina, con parte de la letra en español.

Ese mismo tema y otros clásicos como 'I'll be home for Christmas' o 'The most wonderful time of the year' aparecen en 'A merry little Christmas', el EP que acaba de alumbrar el cuarteto Il Divo en su habitual registro operístico, el mismo con el que Andrea Bocelli canta su nuevo corte 'Festa'.

Para los amantes del jazz, probablemente sea más de su agrado la selección que el estadounidense Gregory Porter, ganador de dos Grammy, ha hecho en 'Christmas wish', con homenajes a Stevie Wonder, Ella Fitzgerald y Marvin Gaye, entre otros, junto a tres temas inéditos, como la que le da título.

Incluso para los espíritus navideños más 'indies' hay opciones de disfrute, véase 'Christmas, why you gotta do me like this?' de Eels, anticipo de su próximo álbum recopilatorio, o la reinterpretación de 'The little drummer boy' que los también estadounidenses Villagers han realizado junto a Lisa Hannigan.

Con la intención de inaugurar una tradición a partir de este 2023, Amazon Music ha invitado a tres artistas británicos a colgar en su plataforma temas que hagan referencia a esta época. Se trata de Jorja Smith, de Anne-Marie (que ha escrito y grabado 'Christmas without you') y de Sam Ryder, segundo en Eurovisión 2022, que ha aportado 'You're Christmas to me'.