Pamel muestra su madurez artística en "Íntimo"

"Íntimo", el nuevo álbum del cantautor Pamel ya está disponible en las plataformas digitales luego de dos años de trabajo, un trabajo que no salió antes porque la pandemia del Covid-19 se metió por el medio y le tronchó los planes que tenía para su lanzamiento.

En esta nueva apuesta musical muestra la madurez que aporta el tiempo a la carrera de un artista, no solo en las letras, sino en la estructura musical de sus canciones. "Fui muy detallista y exigente conmigo. Aunque nunca estoy al cien por ciento, estoy contento con este álbum", reflexionó.

Este disco lo define. "En cuanto al contenido pienso que es muy personal porque comparto con el público momentos de mi vida que no había contado, por ejemplo, el intro (Ando) es una canción que habla de un momento muy difícil de mi vida".

Colaboradores

Para este disco contó con la colaboración, en los arreglos musicales, de Rony Cruz, Josué Reynoso, Guy Frómeta y Ambiorix Francisco. La masterización fue responsabilidad de Alex Psadourakis.

Todas las canciones las escribió el cantautor, salvo una colaboración con su colega Covi Quintana, con quien grabó a dúo "Bachata con Covi", que es una composición de los dos.

Del disco

"Íntimo" cuenta con muchas colaboraciones. Nunca ha querido hacerlo. "En este álbum cuento con la colaboración de excelentes amigos. El público encontrará, además de sus baladas, salsa, bachata y merengue".

Los cantautores

Muchos artistas cantautores dominicanos mantienen presencia en la escena nacional y algunos han ganado espacio en el extranjero. En torno al tema, asegura que el movimiento representa muy bien a sus protagonistas.

"La camada de artistas está haciendo muy buena música y la gente está buscando también otro tipo de canciones. Uno observa el trabajo de colegas como Covi Quintana, Zeo Muñoz (que tiene una canción a dúo en su nuevo disco), Mari Solís (invitada en su álbum), entre otros", afirmó.

Pamel aseguró que su generación está consumiendo la música de los cantautores. Y puso como ejemplo los casos de figuras internacionales como Kany García, Andrés Cepeda o los dominicanos que, como José Antonio Rodríguez, Pavel Núñez o Covi Quintana, entre otros, cuentan con una gran audiencia.

Promoción

"Íntimo" es un álbum que espera someter para su evaluación a la Academia Latina de la Grabación, entidad que organiza el Grammy Latino. Colombia, México y Estados Unidos figuran en su agenda para la promoción de este nuevo trabajo discográfico.

"Ando y ´Te he vuelto a ver´ son los dos temas que está promocionando de su disco. Nos sentimos muy contentos por lo que está sucediendo desde su estreno.

Además, Pamel visitará ciudades del país y estará mostrando un videoclip para apoyar la difusión de sus canciones.

Proceso creativo

Pamel no necesita un espacio especial para escribir una canción.

"La idea me llega cuando sea, puedo ir manejando, me viene una melodía y la registro. Ahora bien, cuando me siento a escribir es un momento de mucha exigencia para mí porque trato de no repetirme. Eso le pasa a cualquier creativo, la idea es innovar sin perder la esencia", reseñó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/05/imagen-intimo.jpg

Los títulos de su nuevo disco Ando (intro)

Me descuadras la vida

Hasta luego (Pamel y Mari Solís)

Uno para el otro

Guirarra sin cuerdas

¿Pa´ qué aprendí a bailar?

Será

Marielena (Pamel y Zeo Muñoz)

Este amor

Bachata con Covi (Covi Quintana y Pamel)

Amor clandestino

Extrañarte tanto

Sociedad dominicana

Pamel sostiene que los artistas entregan al público el producto que está esperando. "Si hoy está teniendo éxito una música es porque existía un público que la estaba esperando, yo no creo que los artistas deban educar a la sociedad, pero sí pueden poner su grano de arena para que tengamos mejores personas", apuntó.

Explicó que la educación en el hogar es fundamental y, consecuentemente, desde los estamentos estatales se deben enviar mensajes en esa dirección.

"Hay un declive de los valores y se piensa que los artistas deben educar a las personas, pero eso no va a pasar así. En mi caso siempre he apostado a una buena música porque eso es lo que recibí en mi casa, pienso que tenemos un gran reto en la educación que se da en los hogares", apuntó.