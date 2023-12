¿A John Lennon lo mató la fama?

"La fama es peligrosa, su peso es ligero al principio, pero se hace cada vez más pesado el soportarlo y difícil de descargar", esta frase que se le atribuye al poeta griego Hesíodo, se adecua a la histórica del trágico desenlace de Jhon Lennon, el famoso músico y cantante británico que murió a manos de un "fanático".

Quien diría que la fama podría ser tan letal. Luego de un éxito tan rotundo como el de la banda The Beatles, y el repunté que tuvo Lennon con su carrera en solitario, nadie esperaba que la vida del artista terminaría a los 40 años de edad, con cuatro balas en su cuerpo.

"Era extremadamente famoso. No lo maté por su personalidad o la clase de hombre que era. Era un hombre de familia. Era un ícono. Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso y esa es la única razón y yo estaba muy, muy, muy, (concentrado) buscando la gloria personal", fueron las palabras del asesino, 40 años después del asesinato de Lennon.

Una de las frases más populares del artista decía: "Todo va a estar bien al final. Si no está bien, no es el fin", pero esto no aplicó para el desenlace el 8 de diciembre de 1980. Las cosas no salieron bien y luego de recibir varios disparos del hombre identificado como Mark David Chapman, fue traslado al hospital donde su vida llegó a su fin.

El día de la tragedia

Ese 8 de diciembre no se parece a ningún otro día. Fue a desayunar en su cafetería favorita, junto a su esposa Yoko Ono, con quien había procreado un hijo llamado Sean. Volvió después a su apartamento en Nueva York ya que tenía pautada unas fotografías que saldrían en enero junto a la entrevista para la revista Rolling Stone.

En ese momento había salido su disco "Double Fantasy", el cual había tenido mucho éxito, luego de cinco años apartado de la industria, el cual se convirtió posteriormente en un Disco de Oro.

Luego de los compromisos de ese día, Lennon y su esposa salieron nuevamente del apartamento y se dirigieron al estudio a grabar algunas melodías, antes de entrar a la limosina que los llevaría allí, se encontraron con algunos fanáticos, y el exBeatle firmó algunos autógrafos.

En ese momento se acerca Chapman, con un disco del artista, quien lo firma y se lo regresa al joven de 25 años. Ese fue el primer contacto directo que tuvo el perpetrador, que había planeado detalladamente el suceso.

El joven había llegado dos días antes a la ciudad donde residía Lennon, con un disco, un libro y un revólver en su maleta, todos partes de su plan, el cual estaba a punto de concretarse. El día de la tragedia, Chapman se había quedado merodeando en las afueras de la residencia de John, esperando su llegada.

Cerca de las 10 de la noche, Lennon y Ono se dispusieron a salir del estudio, luego de terminar la canción "Walking On Thin", cuando llegaron, Yoko salió primero y apresurada entró al edificio, algunos minutos después salió él con algo más de prisa, ya que ambos estaban agotados.

Antes de entrar al edificio, John escuchó como alguien lo llamó, él volteó a verlo y luego retomó su caminó. Chapman sacó el revólver de su abrigo e hizo cinco disparos, cuatro impactaron en el cuerpo de Lennon y uno contra un cristal del edificio.

Chapman se quedó inmóvil y posteriormente fue arrestado por una patrulla que se acercó al oír los disparos. John fue trasladado al Roosevelt Hospital y a las 11:01 de la noche fue declarado muerto. Él murió, pero su música aún vive.