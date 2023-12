Romeo Santos enfurecido por mala organización de concierto: "Nunca he faltado el respeto al público"

Con más de dos décadas de trayectoria en la música, Romeo Santos es uno de esos artistas que no se guarda nada cuando está encima del escenario. Su entrega es incuestionable, por esa razón es entendible su reacción contra los organizadores de sus más recientes conciertos en Aruba y Venezuela.

El artista estadounidense de sangre dominicana se presentó en esos países ante un estadio lleno, cuyos seguidores tuvieron que esperar hasta casi las cinco de la mañana para ver a su ídolo cantar, algo que, como era de esperarse, generó molestias y lo convirtió en tendencia en las redes sociales.

"Son las 5 de la mañana y no he dormido nada esperando a Romeo", escribió un usuario venezolano enojado en una de las publicaciones de Instagram del artista.

Otro que se quejó del show presentado en Aruba aseguró: "El concierto en Aruba, en mi opinión, fue una falta de respeto para el público, que pagamos para ir a ver un concierto que se realizó a las 4:15 am, o sea, ya en la madrugada", dijo.

"No les importó que hubiera personas desde las 8 de la noche. Realmente fue una grosería", agregó.

Su explicación

"Ayer subí al escenario a las 4 de la mañana, igual que hoy, por una situación que involucra a la misma empresa que organizó este evento", dijo Romeo en Venezuela para explicar la razón de su tardanza en subir al escenario.

Aseguró que todo fue por una mala organización por parte de los productores del show.

Añadió: "Una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia ustedes, el público, hacia mis músicos, mis técnicos y este servidor".

"Yo llevo 26 años de trayectoria, pueden googlear, pueden documentarse, pueden informarse los que no conocen mi reputación. Nunca le he faltado el respeto a mi público, nunca he llegado tarde", agregó entre gritos de aprobación y reproche de los asistentes, como se evidencia en un video subido por uno de sus fanáticos.

Romeo Santos culpa a la productora por el desastre de su concierto en Caracas (y en Aruba) pic.twitter.com/MLS7F5mJR2 — Victorlandia (@victorlandiaa) December 11, 2023

Según las reseñas, el cantante estadounidense Anthony Santos, mejor conocido como 'Romeo Santos', empezó a cantar pasadas las cinco de la mañana frente a una multitud que lo esperaba desde la tarde del día anterior en la base aérea La Carlota en Caracas.

La gente que pagó en generales esperando a Romeo Santos, tirados en el piso, algunos dormidos. 1:30am del 11 de diciembre. El concierto debió comenzar a las 8pm y terminar poco después de las 10pm. Mucha gente se ha ido, decepcionada. pic.twitter.com/yQsjQIkfqL — Lohena Reverón (@lareveron10) December 11, 2023

Lo que dijeron en Venezuela

Todas las entradas se vendieron . Y aunque en los días previos hubo rumores de suspensión del concierto, los organizadores lo negaron y aseguraron que 'el rey de la bachata ' cantaría para Venezuela la noche del domingo.

. Y aunque en los días previos hubo rumores de suspensión del concierto, los organizadores lo negaron y aseguraron que 'el ' cantaría para la noche del domingo. En las redes sociales circulan videos de espectadores molestos que coreaban insultos a los animadores, quienes poco podían hacer ante los asistentes agotados .

molestos que coreaban insultos a los animadores, quienes poco podían hacer ante los . Según los medios venezolanos, muchos abandonaron su sueño de verlo en Caracas y dejaron el lugar asustados por el frío, la incertidumbre y la inseguridad de la capital venezolana.