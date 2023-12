Celine Dion "ha perdido el control sobre sus músculos" por el síndrome de la persona rígida

Hace un año, Celine Dion anunció que padecía una rara enfermedad que la llevó a cancelar todos sus conciertos del 2023. A través de sus redes sociales, la cantante informó que tenía el síndrome del hombro rígido, caracterizado por dolor y pérdida de la movilidad del hombro.

Desde entonces, la familia de la artista es que se ha mantenido informando sobre su estado de salud. Ahora, una hermana de la intérprete de "My Heart Will Go On" reveló que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado.

"Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce", refirió Claudette Dion. "Trabaja duro, pero ha perdido el control de sus músculos", añadió la también cantante en una entrevista concedida al medio de actualidad cultural 7 Jours.

"Lo que me duele es que ella siempre ha sido muy disciplinada. Siempre trabajó duro. Mamá siempre le decía: ´Vas a hacer esto y lo vas a hacer bien´. Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios", reveló.

Y continuó: "¿En qué estado? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho".

Y ese es el problema, pues tal y como señala Claudette, a pesar de contar con los mejores investigadores, es una enfermedad rara y prácticamente desconocida. "No encontramos ninguna medicina que funcione, pero tener esperanza es importante", explicó anteriormente al periódico Le journal de Montreal.

Continúa recuperándose

Desde que dio a conocer su situación de salud, Celine Dion se ha alejado de las redes sociales. Su hermana había explicado que la cantante se está recuperando en Denver, Colorado (Estados Unidos), siguiendo al pie de la letra el tratamiento, porque su deseo es regresar pronto a los escenarios.