Milly Quezada presenta su nueva bachata ´Corazón Anestesiado´

La música de Milly Quezada, El Conjunto Quisqueya, Félix Del Rosario o Johnny Ventura forman parte del sonido de la Navidad de más de una generación.

"Volvió Juanita" es una de las emblemáticas canciones con las que Milly Quezada plantó bandera para la Navidad, como una de las orquestas que no pueden faltar para la celebración de fin de año, ya sea en directo o en canciones que ella y las agrupaciones citadas han grabado.

Milly Quezada celebró este año en el Teatro Nacional el 45 aniversario de una exitosa carrera en el merengue. Como embajadora de este género, su música ha llegado hasta Japón.

Consciente de la renovación en la que debe estar un artista, cierra el año con el estreno de la bachata "Corazón anestesiado", de su más reciente producción "Resistirá", con la que logró una nominación en la pasada edición de los premios Grammy Latino.

La canción más reciente es de Joel Enríquez, quien compuso su exitoso tema "Toma mi vida".

"Esa canción ha tenido una gran acogida, tiene como una magia. Es una bachata para disfrutarla", afirmó la artista.

"Corazón anestesiado" cuenta con un videoclip filmado en la Ciudad Colonial. Con esta canción cierra el año y se prepara para los nuevos desafíos que le traerá el próximo año.

Pasando balance

Antes de entrar en mayores detalles de su agenda, la artista se refirió al 2023 como un gran año.

"El año fue de mucho trabajo a pesar de que estoy tratando de presupuestar mi tiempo porque quiero dedicarle espacio a la familia. El tiempo pasa, pesa y pisa, por lo que uno debe aprovecharlo cada vez", resaltó la galardonada artista.

Milly Quezada recordó que uno de los momentos más relevantes de este año fue la presentación del espectáculo para celebrar su 45 aniversario en el arte, cuyo estreno tuvo lugar en Puerto Rico.

"Celebramos esos 45 años con dos conciertos, el primero en Puerto Rico y el segundo en nuestro Teatro Nacional. Mi gran anhelo para el próximo año sería poder llevarlo al Teatro United Palace de Nueva York, por todo lo que representa para nuestra historia de vida y profesional", indicó.

En caso de que no se materialice en ese lugar, buscaría otro, pero está convencida de que su espectáculo debe ser visto por los dominicanos que residen allí.

Armando su nuevo álbum

Milly ya está trabajando en su próxima producción discográfica, en la que ya ha grabado una composición con la también merenguera Miriam Cruz.

"Ya grabé con Miriam Cruz, estamos esperando para estrenar el videoclip y siempre estoy dispuesta a innovar y colaborar", sentenció.

Variedad temática y algunas colaboraciones estarán presentes en su nuevo disco.

"Siempre he tenido un compromiso con la calidad, la integridad. Lo que hacemos es, de alguna manera, un contrapeso a los antivalores" Milly Quezada Artista “

La artista siempre ha mostrado su apoyo al talento joven. Recientemente estuvo apoyando la plataforma de talentos de la Cervecería Nacional Dominicana, así como en programas de televisión que impulsan a la juventud en el arte.

"Hice una colaboración recientemente con Manny Cruz. Es un gran artista y en ocasiones me preocupo por él, ya que noto que hay momentos en los que va muy rápido debido al apoyo del público, pero esta carrera se trata de sostenibilidad en el tiempo", argumentó.

El consejo de Milly está sustentado en su experiencia. Recuerda que en más de una ocasión se cansó o se desencantó. "Él lo está haciendo como lo hicimos Jocelyn y yo, con Los Vecinos, que era familia, hijos, pero esos eran otros tiempos".

La gran fiesta de la Navidad El Conjunto Quisqueya, Sergio Vargas y Milly Quezada amenizarán su ya tradicional fiesta de Navidad por adelantado."Vamos a celebrar esta gran fiesta el 22 de este mes en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua. Luego voy a mi residencia y el 31 despedimos el año en Puerto Rico junto a Charlie Rodríguez, ex integrante del Gran Combo.

Tiempos difíciles

Milly Quezada destacó que en estos tiempos ya no solo se trata de talento, ya que algunas figuras incursionan en el arte buscando otras cosas.

"Pero siempre he encontrado impulso para seguir adelante con lo que me gusta. Me entusiasma la idea de lo que uno pueda ser en el tiempo".

En el merengue siempre ha habido discusiones sobre su contenido.

Del tema, dijo que siempre se ha hablado de doble sentido, vulgaridad o merengues que llevan un mensaje positivo han dado forma al ritmo bandera nacional.

"Creo que hay que hacer música para perdurar en el tiempo. Hoy es alarmante lo que está pasando con algunos contenidos. Perseguir con desenfreno la notoriedad no aporta nada", afirmó.