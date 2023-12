Monsieur Periné cautiva con su música en formato sinfónico a pesar de la lluvia

Monsieur Periné se reencontró con la fanaticada dominicana para cerrar su gira y celebrar tantas buenas nuevas como el recién premio Latin Grammy en la categoría "Mejor álbum de música alternativa" y el éxito de la canción "Mundo Paralelo" junto a Pedro Capó.

La cita de la velada en formato sinfónico fue en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional acompañados de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo bajo la batuta y producción del maestro Amaury Sánchez.

El concierto sinfónico de la banda bogotana desafío el pronóstico de la lluvia anunciada por las autoridades este martes y, afortunadamente, no llovió como se esperaba.

Amor, vida y felicidad

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/amaury-sanchez-teatro-nacional-concierto-monsieur-perine.jpg Amaury Sánchez dirigió la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/monsieur-perine-y-orquesta.jpg Monsieur Periné logró una combinación exquisita en formato sinfónico. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/monsieur-perine-y-amaury-sanchez.jpg Catalina García interactúa con Amaury Sánchez. (KEVIN RIVAS)

La voz de la cantautora Catalina García, la guitarra de Santiago Prieto, las hermosas letras y los estilos musicales pop, el folk, rock, jazz y música clásica, deleitaron a todos los asistentes llevándose el aplauso de pie mientras fueron coreadas a una voz las canciones "Bailar contigo" y "Nuestra canción".

Pasadas las 8:40 de la noche, y con las puertas abiertas del teatro para que llegara más gente, subió a escena el dúo creado en Bogotá en 2008 con "Volverte a ver" y "Mundo paralelo", este última cantada por Santiago mientras tocaba la guitarra.

En 19 canciones que significaron un viaje al amor, a los deseos, los sueños, un canto a la vida y la felicidad mezclaron éxitos de sus álbumes "Hecho a mano" (2015), "Caja de música" (2015), "Bolero apocalíptico" (2023), así como nuevos sencillos.

La artista Catalina García, ocurrente soltando a veces el humor colombiano, vistió una falda larga jeans con una letra estampada que se leía “Soy una aventurera”.

Siguieron con "Veneno" y recibieron aplausos con esta interpretación.

La letra “Lo que llevo dentro no lo puedo disimular", se escuchó como estar en el Moulin Rouge en Francia o en un club de Chicago. Con otros títulos evocaron esos sonidos clásicos de principio de siglo.

Previo a cantar “Prométeme” Catalina habló de las tantas cosas que "nos cansamos de prometer".

Ella motivó el público diciendo que en este tiempo hay que tener muy presentes eso que estamos dispuestos a entregar y recibir.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/monsieur-perine-catalina.jpg La cantautora colombiana Catalina García brilló en escena y enamoró con su voz. (KEVIN RIVAS)

Siguió con “Encanto tropical”, una canción donde declaran el amor y el orgullo por su tierra, Colombia. “Aunque me vaya lejos no me voy a olvidar de la verde montaña porque llevo en el alma Encanto tropical”, otra movida composición con toques de jazz recibiendo otro aplauso.

Para "La sombra", la Orquesta Filarmónica fue protagonista con la ejecución de los violines.

"Arrancamos haciendo música en 2007. Jamás pensamos estar aquí con semejante orquesta. Poder pararse aquí es una experiencia inmersiva como dicen ahora. Te transforma la vida. Esto es un lujo. Le agradecemos mucho maestro Amaury Sánchez por invitarnos", expresó la sonriente cantante Catalina, momento que aprovechó el maestro y la Filarmónica para saludar de pie.

“Mi libertad”, una canción reivindicativa y de protesta hizo que los fans nuevamente se parara a aplaudir. "Siempre hay un camino de receso ante toda adversidad".

Un poco de pambiche

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/orquesta-filarmonica-maestro.jpg Amaury Sánchez junto a la Filarmónica. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/orquesta-filarmonica.jpg La Filarmónica de Santo Domingo. (KEVIN RIVAS)

Mientras que en "Tu más promis" la artista hizo gala de cantar en francés y fue otra de las interpretaciones más disfrutadas. De hecho, es políglota y habla español, inglés y francés.

El maestro Amaury Sánchez le agregó pambiche a la orquestación y la gente se paró a bailar.

Otras que brindaron ese mood fueron "Suin romanticon", "Nada" y "Onda sensual".

"Fue muy especial que esa canción tuviese una conexión con República Dominicana", dijo la artista resaltando su admiración por Juan Luis Guerra.

Para la parte culminante el grupo colombiano dejó las más conocidas.

Bailar contigo y “Nuestra canción” volvieron a parar a la gente a bailar, a abrazarse, dedicar, a aplaudir y pedir otra.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/catalina-y-santiago.jpg Catalina García y Santiago Prieto. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/santiago-monseur-perine.jpg El cantautor y músico Santiago Prieto. (KEVIN RIVAS)

Monsieur Periné se despidió con “El caudal” y “La Muerte” a las 10:36 de la noche dejando a sus fieles fanáticos complacidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/20/monsieur-perine-amplio-concierto.jpg

“Feliz Navidad” y “Feliz año 2024”, exclamaron Catalina García y Santiago Prieto al decir adiós.