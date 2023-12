Badir queda certificado en Hard Rock como un bohemio dominicano

El artista Badir cerró su gira "Un Bohemio Dominicano" con un recorrido por la música romántica, presentando sus canciones más populares y homenajeando a baladistas y bohemios del país, acompañado de grandes invitados como Nini Cáffaro, Pavel Núñez, Diomary La Mala, Cristian Alexis y Johanna Almánzar, así como el jazzista Gus Rodríguez.

Junto a seis músicos en su paso por el Templo de la Música, Hard Rock Live, Badir presentó más de 20 canciones románticas que pusieron a cantar al unísono a sus seguidores.

"¡Qué gusto! Gracias por estar aquí. Esta noche vamos a hacer un recorrido por la música romántica dominicana que han sido muy importantes para mí y que sé que ustedes en algún momento también las han puesto", dijo.

"Vamos a iniciar en el 1950 con artistas como Alberto Beltrán, Fausto Rey", sostuvo previo a iniciar su repaso musical de esta época.

Posteriormente, recibió a Gus Rodríguez para presentar "Por amor", a la que se sumó sorpresivamente Nini Cáffaro, quien resaltó que "Badir tiene sentimiento cuando canta".

Cercano, conversador, cómico y evidenciando una unión y trabajo en colaboración entre los intérpretes de la balada pop dominicana, bajó del escenario y caminó entre el público en varias ocasiones, teniendo a su fanaticada como coro de cada interpretación.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/21/badir-y-pavel.jpeg Badir y Pavel Núñez. (FUENTE EXTERNA)

A sus invitados se sumó Johanna Almánzar con "Se nos rompió el amor", Cristian Alexis en el sencillo "Cuando supe que volvías" y Diomary La Mala para "Algo contigo".

"Esta es una noche muy especial. Estoy remontándome a muchos años atrás y yo recuerdo cuando era más pequeño y escuchaba esta canción en mi pueblo, Tenares. Es el momento apropiado para que no llame a quien no tiene que llamar y la dedique a quien anda con usted hoy", manifestó antes de recibir a Diomary.

El homenaje a Anthony Ríos incluyó reconocidos éxitos como "Fatalidad", "Si usted supiera señora", "La mancha" y "Si entendieras", para dar paso a la época del 2000 con canciones de Negros, Pavel Núñez y AlJadaqui.

Mientras cantaba "Te di", llegó su intérprete original, Pavel Núñez. "Para mí es un honor estar aquí", dijo Núñez. "Si estoy aquí es porque tú me inspiraste", agregó Badir.

Diferentes épocas de la música

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/21/badir.jpeg

Los homenajes a las diferentes épocas de la música romántica estuvieron acompañados de videos que recogía la influencia de dichos artistas en la música.

Para cerrar dedicó un bloque a sus canciones como "No soy tan fuerte", "Yo no tengo la culpa", "Me das permiso", un tema que estrenó hace una semana y que el público acogió cantándola a una sola voz, "Regálame un minuto más" y "No entiendo".

Ovacionado en cada presentación, Badir se mostró complaciente con sus fans, concediendo peticiones demostrando su entrega en el escenario y compromiso con sus seguidores.

El concierto en Hard Rock marcó el cierre de su gira nacional "Un bohemio dominicano", la cual lo llevó por casi todo el país.